Мужчину оштрафовали.

В Сырымском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении жителя села Жымпиты, не исполнившего судебный акт.

Согласно материалам дела, правонарушитель не исполнял судебный приказ Сырымского районного суда от 2021 года о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. У него образовалась задолженность в сумме 493 725 тенге.

– Постановлением суда правонарушитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статье 669 КоАП РК и назначено административное взыскание в виде штрафа на общую сумму 13 762 тенге, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.