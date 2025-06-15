Одним из ярких таких примеров — это житель района Байтерек, которого в 2022 году обманули мошенники на сумму более 200 миллионов тенге. В этом году мужчина повторно стал жертвой мошенничества на сумму превышающей 90 миллионов тенге.

Начальник управления по противодействию киберпреступности ДП ЗКО Артур Мусагалиев рассказал, что в целях противодействия мошенничества в 2025 году рассматривается вопрос о внесении изменения в законодательство по привлечению к ответственности дропперов, которые предоставляют свои банковские счета для перевода денег, добытых мошенническим способом.

— Именно дропперы переводят деньги потерпевших за границу на криптокошельки мошенников. Кроме того, на финансовом рынке планируется дополнить в Закон «О банках и банковской деятельности» с внедрением нового понятия «Период охлаждения», согласно которому клиент, получивший одобрение на онлайн-кредит (сумму превышающую 150 МРП или 589 800 тенге) имеет право им воспользоваться только по истечению 24-х часов после согласия заемщика. Важно отметить, что теперь вводится требование по обязательному личному присутствию в отделении банка или микрофинансовой организации граждан, впервые обратившихся за получением беззалогового кредита. Проект закона одобрен парламентом и находится на подписи, — пояснил Артур Мусагалиев.

Начальник управления отметил, что несмотря на всё это, есть факты когда одни и те же пострадавшие обращаются с повторными заявлениями о совершении в отношении них фактов интернет-мошенничеств.

— Одним из ярких таких примеров — это житель района Байтерек, которого в 2022 году обманули мошенники на сумму более 200 миллионов тенге. В этом году мужчина повторно стал жертвой мошенничества на сумму превышающей 90 миллионов тенге. И такие факты не единичны, — сказал Артур Мусагалиев.

Он подчеркнул, что мошенники никогда не смогут оформить кредит без участия самого пострадавшего. При разговоре с мошенниками, последние всё чаще выходят по видеосвязи в форменной одежде сотрудников правоохранительных органов с подменой лица публичных личностей страны путем использования «Дипфейка» основанный на искусственном интеллекте.

Чтобы не стать жертвами мошенников необходимо:

не разговаривать с незнакомыми людьми по телефону;

если всё-таки разговор состоялся, то не нужно передавать сведения о себе и своих родственниках, а также другие установочные данные, то есть имущества, банковские накопления;

если даже передали сведения об СМС-кодах, поступивших от сервисных центров « 1414 », « Ауто паст » или «Е-Салык Азамат », то не нужно паниковать, одним кодом мошенники не смогут в отношении Вас совершить преступные действия.

», « » или », то не нужно паниковать, одним кодом мошенники не смогут в отношении Вас совершить преступные действия. необходимо сразу же сообщить об этом в полицию, не совершать какие-либо действия по указанию третьих лиц, поступающих через средства связи и заблокировать свои банковские счета через-колл центра банка, а также заблаговременно осуществить добровольный отказ от получения банковского займа через сайт egov.kz.

Стоит отметить, что в основном мошенники действуют из-за рубежа и при требовании разговора на государственном языке, они прекращают беседу.