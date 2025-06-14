При этом в регионах сохранится жаркая погода.

Дождь с грозой ожидается на западе Казахстана 15 июня

По данным РГП «Казгидромет», 15 июня в Западно-казахстанской области ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 32 градусов тепла, ночью +23.

В Атырауской области также ожидается дождь с грозой, ветер. Температура воздуха днем +32 градуса, и до +23 градусов ночью.

В Актюбинской области без осадков, до 38 градусов жары днем и до +22 градусов ночью.

Кратковременный дождь с грозой ожидается и в Мангистауской области. Температура воздуха днем составит +40 градусов, ночю +28.



