Несмотря на непростые условия, врач незамедлительно включилась в работу: оценила состояние пациентки, провела осмотр, дала рекомендации и обеспечила максимально возможный комфорт для больной.

30 мая 2025 года на борту рейса Алматы — Лондон одной из пассажирок внезапно стало плохо. Состояние женщины стремительно ухудшалось. Благо, на борту летела акушер-гинеколог Центра перинатологии и детской кардиохирургии Салтанат Исагалиева. Несмотря на непростые условия, врач незамедлительно включилась в работу: оценила состояние пациентки, провела осмотр, дала рекомендации и обеспечила максимально возможный комфорт для больной. Об этом сообщили на сайте министерства здравоохранения РК. Спустя полчаса усилия дали результат — состояние женщины стабилизировалось.

— Салтанат Исагалиева — врач высшей категории, более 25 лет в медицине, руководит акушерским отделением. За её плечами — более 10 000 родов и операций, сотни спасенных маленьких жизней и тысячи благодарных пациентов, — рассказали в министерстве.

Её заслуги отмечены высокими наградами Министерства здравоохранения РК: званием «Отличник здравоохранения», почетной медалью «Мамандығына адалдығы үшін», а также нагрудным знаком «Золотая звезда Авиценны».