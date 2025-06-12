В области участились случаи интернет-мошенничества новыми способами, то есть людей обманывают при общении с ними на протяжении более одного месяца.

Начальник управления по противодействию киберпреступности ДП ЗКО Артур Мусагалиев рассказал, что в области участились случаи интернет-мошенничества новыми способами, то есть людей обманывают при общении с ними на протяжении более одного месяца.

— С начала апреля 2025 года зарегистрированы четыре факта интернет-мошенничества, где мошенники вводили в заблуждение потерпевших аж с февраля под предлогом «проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий». В итоге у заявителей похитили не только деньги, но и заставили их продать недвижимое имущество по заниженной цене. В одном из случаев потерпевший продал две квартиры, — рассказал Артур Мусагалиев.

По словам спикера, потерпевшим причинены материальные ущербы на общую сумму более 75 миллионов тенге, где одному из них причинен ущерб на сумму 36 миллионов тенге.

Также Артур Мусагалиев рассказал о фактах, где мошенники под аналогичным предлогом при оформлении кредитов и снятия сбережений с «Отбасы банка» похитили более 19 миллионов тенге у жителя Теректинского района, то есть свои преступные действия они совершали в течение недели. В результате мошенники обманули главу семьи, его супругу и родного брата.

Фото: pixabay.com