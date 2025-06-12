По итогам мая текущего года цены на продовольственные товары выросли на 0,9% за месяц, сообщает EnergyProm. В региональном разрезе в месячной динамике наибольший рост цен зафиксирован в Западно-Казахстанской области — на 2,6%. На второй и третьей строчках расположились Жетысуская (плюс 1,8% за месяц) и Абайская (плюс 1,5%) области. Наименьший рост цен отмечен в Астане — всего на 0,1%. При этом в Карагандинской области цены остались на уровне предыдущего месяца.

В годовой динамике наибольший рост цен отмечался в Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Абайской областях и в Шымкенте. Наименьший годовой рост цен на продовольственные товары отмечен в Алматы — на 8%.

В частности, фрукты и овощи в стране подорожали за месяц на 0,8% и за год на 17%. В том числе в месячной динамике свежие фрукты подорожали на 2,9%, переработанные и консервированные фрукты — на 0,3%, переработанные и консервированные овощи — на 0,9%, свежие овощи, напротив, подешевели на 3,9%. В годовой динамике свежие овощи показали рост цен сразу на 25,1%, переработанные и консервированные овощи подорожали на 8,4%, свежие фрукты — на 7,6%, переработанные и консервированные фрукты — на 2,7%.

Цены на фрукты на рынках и в магазинах РК выглядели следующим образом: яблоки — 751 тенге за кг, бананы — 1,1 тысяча тенге за кг, апельсины — 1,2 тысяча тенге за кг, лимоны — 1,5 тысяча тенге за кг, курага — 4 тысяч тенге за кг.

В сегменте овощей картофель можно было приобрести в среднем за 276 тенге за кг, капусту — за 212 тенге за кг, репчатый лук — за 204 тенге за кг, свёклу — за 409 тенге за кг, морковку — за 219 тенге за кг, огурцы — за 647 тенге за кг, помидоры — за 988 тенге за кг.

Цена пастеризованного молока составила 417 тенге за литр (2,5% жирности) и 519 тенге (3,2%–4% жирности), сметана стоила 2,1 тысяча тенге за кг, кефир — 451 тенге за литр, творог (5%–9% жирности) — 2,2 тысяча тенге за кг, твёрдый сыр — 5,5 тысяча тенге за кг.

Жизнь казахстанцев невозможно представить без мяса. Цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 1,3% за месяц.

Наиболее популярная у казахстанцев говядина с костями стоила в мае 2025 года 3,1 тысяча тенге за кг в среднем по стране — на 1,9% больше, чем месяцем ранее. Баранина подорожала на 2,9% за месяц, до 3,2 тысячи тенге за кг, свинина — на 0,9% за месяц, до 2,3 тысяч тенге, конина — на 0,5% за месяц, до 3,2 тысяч тенге.

Колбасы подорожали на 0,9% за месяц. В том числе за год варёная колбаса подорожала на 7,9%, до 3,2 тысяч тенге за кг, полукопчёная — на 6,7%, до 3,8 тысячи тенге за кг.

Яйца за месяц подешевели на 2,4%, но по сравнению с маем прошлого года рост цен составил 2,2%.

Хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 0,6% за месяц. В том числе мука подорожала на 0,1% за месяц, хлеб — на 1,4% за месяц, макаронные изделия — на 0,7% за месяц. Крупы подорожали на 0,7% за месяц.

Розничные цены на муку высшего сорта составили в среднем 412 тенге за кг, первого сорта — 222 тенге за кг. Ржано-пшеничный хлеб продавали за 550 тенге за кг, пшеничный из муки первого сорта — за 426 тенге за кг, из муки первого сорта — 219 тенге за кг. Цены на макаронные изделия выглядели так: вермишель — 638 тенге за кг, лапша — 1,4 тысяч за кг, рожки — 613 тенге за кг.

Ряд круп, как уже упоминалось, в годовой динамике показал снижение цен: так, рис подешевел на 8,3% за год, до 632 тенге за кг, гречневая крупа — на 12%, до 435 тенге, овсяная крупа — на 3,3%, до 644 тенге. В то же время манная крупа подорожала на 8% за год, до 526 тенге за кг, перловая крупа — на 2,5%, да 410 тенге, пшено — на 0,6%, до 515 тенге.

Фото: pexels.com