Вот уже четвертые сутки Эльвира Еркебаева продолжает голодовку в СИЗО Уральска. Женщина отказалась пить и есть еще в понедельник, 9 июня. Таким образом она выражает протест уголовному делу в отношении неё и просит отпустить её под домашний арест. Кроме того, она написала письмо президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и попросила обратить на неё внимание.
После объявления голодовки Эльвиру Еркебаеву поместили в карцере площадью 1,5 метра на 2 метра без окон. Адвокат подсудимой Тамара Сарсенова опасается, что состояние её подзащитной может еще больше ухудшиться. Эльвира эмоционально подавлена и почти не спит.
Как выяснилось сегодня, 12 июня, на четвертые сутки голодовки Еркебаева потеряла сознание и ей вызвали скорую.
– Её прокапали и вернули обратно, - сообщила Тамара Сарсенова.
Представитель уполномоченного по правам человека РК по ЗКО Жанат Нурмагамбетова сообщила, что посещала Эльвиру Еркебаеву до голодовки и разговаривала с ней. Однако в данный момент навестить подсудимую она не может, так как находится в командировке в Астане.
