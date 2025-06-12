На видео видно, как в течение двух часов воспитатель поочередно бьет детей, таскает их, а затем, будто ничего не случилось, сидит и смотрит в телефон.

В Шымкенте арестовали воспитательницу частного детского сада, которую подозревают в избиении малышей. Её поместили в следственный изолятор, передает "Седьмой канал".

Как сообщает телеканал, родители одного из воспитанников детсада стали замечать синяки на теле ребенка, а после потребовали проверить записи с камер видеонаблюдения. На видео видно, как в течение двух часов воспитатель поочередно бьет детей, таскает их, а затем, будто ничего не случилось, сидит и смотрит в телефон. При этом на плач детей женщина даже не реагировала.

После того как родители обратились в полицию, возбудили уголовное дело. Подозреваемую поместили в СИЗО.

— Указанная воспитательница уволена приказом руководства детского сада. В настоящее время управление образования направило письма в департамент полиции и департамент по обеспечению качества в сфере образования. Со стороны полиции ведется расследование. Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами. Департамент по обеспечению качества примет соответствующие меры, — сообщил замакима Шымкента Сарсен Куранбек.

Ранее мама одного из воспитанников рассказала, что няня более двух часов избивала ее сына: пинала, таскала по полу, била по лицу линейкой. Мальчик плакал до хрипоты, а затем, обессиленный, упал на пол. Родители увидели это на видео с камер.

Сначала воспитательница уверяла, что ребенок просто упал, а покраснение — результат неудачного приземления. Однако позже выяснилось, что няня пыталась скрыть следы побоев мазью, а руководство детсада — замять инцидент.

В полиции сообщали, что начали расследование по данному факту.