Суд не нашел правонарушения в действиях акима, ставшей популярной из-за фото с сорванными тюльпанами.

В Актобе огласили решение по делу акима села, которая сфотографировалась с сорванными тюльпанами и вызвала волну хейта, выставив фото в статусе WhatsApp. До этого жительнице Шымкента за срыв цветов, занесенных в «Красную книгу», пригрозили многомиллионным штрафом.

Полицейские составили на Ляззат Бердибаеву, акима округа им. Кудайбергена Жубанова Мугалжарского района, протокол по ст. 127. ч.1 КоАП - «Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и несовершеннолетних детей» и дело начали рассматривать в суде. Дело в том, что чиновница объяснила: цветы сорвали ее дети, а она лишь сфотографировалась с ними. Получалось, аким не объяснила детям, что срывать тюльпаны, занесенные в «Красную книгу», нельзя.

Однако в суде выяснилось, что экспертизу по цветам никто не проводил и нет научного подтверждения, что они относятся к редким и исчезающим растениям. Суд сам назначил экспертизу. Но в институте ботаники и фитоинтродукции РК не установили, что цветы, сорванные детьми Бердибаевой, относятся к редким и исчезающим. Чтобы выяснить все обстоятельства дела, очередное заседание суда назначили на месте, где цветы были сорваны - то есть в степи недалеко от дороги в Кандыагаш. По словам сельского акима, именно там они отдыхали с семьей 19 апреля, когда и было сделано фото.

После долгих разбирательств 12 июня суд огласил решение: административное дело в отношении Ляззат Бердибаевой прекратить в связи с отсутствием с ее стороны состава правонарушения. Судья Айпатша Мусина обосновала это тем, что представитель полиции, составивший протокол, не установил место совершения правонарушения, в материалах не было подтверждения совершения правонарушения. Суд по своей инициативе назначил ботаническую экспертизу, и осмотрел место правонарушения с выездом на место. В протоколе указано место рядом с дорогой Кандыагаш –Журын, но выезда на место нее было. Как доказательство в деле имеется только фото, а специалисты по нему не определили вид тюльпанов.

Суд вынес частное определение в адрес департамента полиции Актюбинской области.

Фарида ЗАРИП