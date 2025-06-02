В суде Ляззат Бердибаева свою вину не признала: она объяснила, что цветы ей подарили дочери, которым 6 и 8 лет, во время отдыха на природе. Отдыхали они недалеко от трассы Кандыагаш – Журын.

2 июня в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актобе продолжилось судебное разбирательство по делу сельского акима, которая в апреле выставили в WhatsApp свое фото с сорванными тюльпанами.

Полицейские составили на Ляззат Бердибаеву, акима округа им. Кудайбергена Жубанова Мугалжарского района протокол по ст. 127. ч.1 КоАП «Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей». Дело начали рассматривать в суде. Мама-чиновница не объяснила детям, что срывать тюльпаны, занесенные в Красную книгу, нельзя.

Фото акима с тюльпанами широко обсуждали в соцсети. Незадолго до этого была опубликована новость о том, жительнице Шымкента за срыв краснокнижных тюльпанов грозит штраф в размере 12 млн тенге.

В суде Ляззат Бердибаева свою вину не признала: она объяснила, что цветы ей подарили дочери, которым 6 и 8 лет, во время отдыха на природе. Отдыхали они недалеко от трассы Кандыагаш – Журын.

— У детей не было умысла нанести вред природе, они просто хотели меня порадовать. Но я сказала им, что цветы рвать не надо. Территория, где мы отдыхали, не относится к особо охраняемым, там пасся скот. Мои дети очень ответственные, есть характеристики из школы. Я на госслужбе 18 лет, и никогда не нарушала закон, — говорила в суде аким сельского округа. — Комментарии в соцсети оказали на меня давление, это повлияло на мое здоровье. Люди оскорбляли не только меня, но и моих детей. Факта неисполнения родительских обязанностей с моей стороны не было. Поэтому прошу не привлекать меня к административной ответственности.

В суде также выяснилось, что экспертизу по цветам никто не проводил, и входят ли они в список редких и исчезающих видов растений, специалисты не установили. Представитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, приглашенный в суд, пояснил, что экспертизу тюльпанов по фото провести невозможно, к тому же, это дело института ботаники и фитоинтродукции РК. Но специалистам нужны не фото, а сами цветы. Туда и отправили фото на экспертизу.

2 июня суд продолжился. Судья Айпатша Мусина сообщила: в институте ботаники и фитоинтродукции РК не установили, что цветы, сорванные детьми Бердибаевой, относятся к редким и исчезающим видам растений. Чтобы выяснить все обстоятельства дела, следующее заседание суда будет выездным, на месте, где цветы были сорваны. Получается, на природе возле трассы Кандыагаш — Журын.

Фарида ЗАРИП



