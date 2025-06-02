По данным официального сайта первого президента РК, 29 мая 2025 года первый президент Казахстана ездил в Москву и встретился с Владимиром Путиным. В связи с запросами СМИ на эту тему на сайте ответили, что визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер.

Его с президентом России связывают многолетние, дружественные отношения, сохраняющиеся вне зависимости от наличия государственных полномочий.

Первый президент поддерживает контакты с рядом мировых лидеров — посредством телефонных разговоров, личной переписки и отдельных встреч. Это касается не только России, но и Турции, Китая, ОАЭ, Узбекистана, Беларуси и других государств. Подобный формат взаимодействия соответствует международной практике и отражает личные связи, сложившиеся за годы государственной деятельности.

При этом личные встречи с авторитетными политическими фигурами, не занимающими государственных постов, являются нормальной дипломатической практикой. Так, в день встречи с Нурсултаном Назарбаевым, президент России также провёл личную встречу с Акиэ Абэ — вдовой покойного Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Что касается визита Нурсултана Назарбаева, он получил приглашение на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы. По объективным обстоятельствам не смог присутствовать в дни официальных торжеств и посетил Москву позднее — в частном порядке.

В ведомстве добавили, что Нурсултан Назарбаев постоянно проживает в Казахстане. Сообщения о его выезде за пределы страны не соответствуют действительности.



