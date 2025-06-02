23 года лишения свободы запросили для обвиняемого в убийстве Шерзата Полата

В Талдыкоргане в специализированном межрайонном суде по уголовным делам начались прения сторон по делу Шерзата Полата. Государственное обвинение запросило для подсудимых от полутора до 23 лет лишения свободы:

Абзал Шынасыл – часть 2 статьи 99 «Убийство», часть 3 статьи 293 «Хулиганство», часть 3 статьи 24 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» – 23 года;

Равиль Сакиев – часть 3 статьи 293 «Хулиганство», часть 2 статьи 99, часть 3 статьи 24 -«Покушение на убийство» – 20 лет;

Шынгыс Белгожаев – часть 3 статьи 293 «Хулиганство» – семь лет;

Дархан Аскентай – часть 3 статьи 293 «Хулиганство» – семь лет;

Нуркияс Ильясов – часть 3 статьи 293 «Хулиганство» – девять лет;

Нурбол Токтаубаев – часть 3 статьи 293 «Хулиганство» – семь лет;

Азамат Токтаубаев – часть 3 статьи 293 «Хулиганство», дополнительная квалификация по статье 188 «Кража» – 15 лет;

Дидар Калиахмет – часть 3 статьи 293 «Хулиганство» – семь лет;

Дидар Ыскак (несовершеннолетний) – статья 434 «Недонесение о тяжком преступлении» – один год и шесть лет заключения.

Кроме этого прокурор Дана Сарсенбай попросила вынести частное постановление в отношении свидетельниц Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксыгельды.

– Это нужно, чтобы провести проверку их действий и дать им правовую оценку. А также направить постановление в департамент полиции Алматинской области, – заявила Дана Сарсенбай.

Аналогичное постановление прокуратура просит вынести в отношении свидетелей Арлана Казыкенова и Юлдаша Розыбакиева.

Напомним, 4 октября прошлого года в городе Талгар Алматинской области трагически погиб 16-летний подросток. По имеющимся данным, Шерзат Полат помогал в магазине своему отцу, когда начался конфликт с покупателем, который перерос в драку. Мальчик получил ножевое ранение.



