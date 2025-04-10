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По делу Шерзата Полата в Талдыкоргане начался суд

В Талдыкоргане в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу началось судебное заседание по делу Шерзата Полата. Процесс будет открытым.
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По делу Шерзата Полата в Талдыкоргане начался суд

Прямую трансляцию судебного разбирательства можно посмотреть здесь.

4 октября прошлого года в городе Талгар Алматинской области трагически погиб 16-летний подросток. По имеющимся данным, Шерзат Полат помогал в магазине своему отцу, когда начался конфликт с покупателем.

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Не договорившись, он позвонил знакомым, которые приехали и начали избивать Шерзата, его отца и дядю. По делу проходят 11 подозреваемых, все они были взяты под стражу сроком на два месяца.

С самого начала стало понятно: зал, выбранный для разбирательства, крайне мал. В приоритетном порядке внутрь допустили телевизионщиков и операторов с камерами. Остальным журналистам объяснили, что сначала судья должен выяснить, согласны ли участники на присутствие прессы в зале.

Процесс ведёт судья Жанузаков Ержан Серикказыулы. В деле участвуют 9 обвиняемых, один из них — несовершеннолетний. Возник вопрос: почему фигурантов не 11, как сообщалось ранее? Ответа нте последовало. Также прессу попросили не снимать несовершеннолетнего на видео и фото.

Процесс проходит на казахском языке, но в зале также присутствуют переводчики.

21 января адвокат Карина Кошербаева сообщила о завершении досудебного расследования убийства 16-летнего Шерзата Полата.

Ранее житель Уральска подал в суд на полицейских и требует моральную компенсацию.

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