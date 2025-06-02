По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, строительство КНС (канализационная насосная станция) началось в ноябре 2023 года и завершилось в этом году. Стоимость составила 2,8 миллиарда тенге.

Микрорайон Акжайык рассчитан на 50 тысяч человек. По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, в новом микрорайоне возвели восемь многоэтажных домов.

В конце прошлого года здесь открыли реабилитационный центр на 150 мест. Всем этим объектам необходима КНС (канализационная насосная станция). Её строительство началось в ноябре 2023 года и завершилось в этом году. Стоимость составила 2,8 миллиарда тенге.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев подчеркнул, что проект — часть масштабной модернизации систем энергетики и ЖКХ по поручению главы государства.

— КНС возвели с учётом перспективы. До Свистун горы мы проложили 9 километров канализационной трассы. Также предусмотрели все нюансы, которые не учитывали в советское время. В новой станции есть вентиляционная шахта. Если раньше невозможно было дышать в здании КНС, то сейчас таких проблем нет. Потом раньше не было санузлов, сейчас они есть вместе с душевыми. Главная задача: мы поставили дробилку. Теперь насосы не будут забиваться мусором, что исключает их поломку. Оборудование установили надежное, немецкое, — пояснил Нариман Турегалиев.

Глава региона рассказал, что город обеспечивают питьевой водой из Урала и из скважин в районе посёлка Байконыс. До Байконыс протянуто две ветки водопровода по 15 километров. Одну ветку ранее уже заменили, сейчас меняют вторую.

Аким ЗКО отметил, что сейчас они решают проблемы, которые накопились с 60-х годов.