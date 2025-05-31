31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. В этот день Касым-Жомарт Токаев посетил музей и мемориал «АЛЖИР», возложил цветы и почтил память погибших минутой молчания.

Без хорошего знания и понимания истории своего народа нельзя объективно оценивать современные политические события. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на мероприятии, посвящённом памяти жертв политических репрессий и голода, передает Акорда.

— Нужно изучать и знать историю своего народа. Это аксиома. Без глубокого знания национальной истории и, самое главное, без должного ее понимания невозможно рассчитывать на объективность суждений о современных политических тенденциях. Память о миллионах безвинных жертв тоталитаризма священна. Здесь не может быть каких-либо исторических интерпретаций и, тем более, оправдания антигуманной и, по своей сути, порочной государственной политики того периода времени. Вместе с тем не следует субъективно, предвзято политизировать историю, использовать ее в качестве инструмента реализации разного рода деструктивных планов, распространения популистских идей. В нашем обществе должна присутствовать высокая гражданская ответственность, — подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что репрессии и голод — это трагедия не только для казахского народа, который пострадал больше всех, но и для многих других народов бывшего Советского Союза. Очень важно помнить эти уроки, чтобы такие трагедии больше не повторялись.

— Наш народ – хранитель уникального культурного кода цивилизации Великой степи. Это помогло нам выстоять и сохранить человеческое достоинство во времена судьбоносных вызовов. Следуя идеалам солидарности, гуманизма, братства, наши предки протянули руку помощи всем пострадавшим в годы жестокого лихолетья. Именно поэтому сегодня в основе нашей общенациональной идентичности лежат такие ценности, как взаимопомощь, ответственность, толерантность, — добавил Президент.

31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. В этот день Касым-Жомарт Токаев посетил музей и мемориал «АЛЖИР», возложил цветы и почтил память погибших минутой молчания. Он также напомнил, что во время сталинских репрессий пострадала национальная интеллигенция — самые образованные и прогрессивные люди страны.

В Казахстане в те годы функционировали 953 лагерей для арестованных. В ЗКО располагались несколько таких лагерей, а называли их «трудовые исправительные лагеря». Один из них находился в селе Придорожное Теректинского района. Сегодня здесь даже сохранился один из бараков из самана: крыша, стены, комнаты, двери и даже печка.