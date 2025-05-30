На территории области работали несколько лагерей для осужденных.

31 мая — день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. Речь идет о репрессиях, которые произошли после Гражданской войны. В 1993 году в Казахстане был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".

Потрясения затронули весь Советский Союз. Если говорить о Казахстане, то в период с 1921 по 1954 год по политическим статьям осудили почти 125 тысяч человек, 25 тысяч из них расстреляли – только по официальным данным.

Серьезный урон был нанесен интеллектуальной элите страны. Жертвами репрессии стали Алихан Бокейхан, Ахмет Байтұрсынов, Мухамеджан Тынышбаев, Мыржакып Дулатов, Халел и Жаханша Досмұхаметовы, Турар Рысқулов, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Илияс Жансугіров, Мустафа Шоқай, Бейімбет Майлин, Санжар Асфендияров и многие другие.

В Казахстане в те годы функционировали 953 лагерей для арестованных. ЗКО – не исключение. По словам руководителя научно-исследовательского центра Dana Жантаса Сафуллина, в нашей области располагались несколько таких лагерей, а называли их «трудовые исправительные лагеря». Один из них находился в селе Придорожное Теректинского района. Сегодня здесь даже сохранился один из бараков из самана: крыша, стены, комнаты, двери и даже печка.

– В 2021 году в ЗКО началась работа по реабилитации репрессированных, была создана специальная комиссия и рабочая группа. Они ездили в лагерь в Теректинском районе, чтобы воочию увидеть его и встретиться с свидетелями тех страшных событий. В архиве были найдены документы касательно этого лагеря, – сообщил Жантас Сафуллин.

Отец жителя Уральска Кенжебая Рахимова Жума Рахимов в 1950 году был осужден по незначительной причине. Свое наказание он отбывал как раз в исправительном лагере в селе Придорожное. Отсидел три года и весной 1953 года, после смерти Сталина, по указу Верховного суда вышел на свободу.

– Отец рассказывал нам о лагере. По его словам, все осужденные жили в бараках, а работали на плантации вокруг лагеря. Была также ферма по разведению свиней. Был ещё такой случай, что как-то между осужденными произошел конфликт, и охранники прямо на глазах других осужденных на месте расстреляли зачинщиков. Это мне рассказал знакомый, – приводит слова Кенжебая Рахимова Жантас Сафуллин.

Оказалось, что некоторые заключенные лагеря сводили счеты с жизнью. Их хоронили отдельно.

Другой житель ЗКО Самиголла Кажымуратов рассказал другую ужасающую историю. Его дядя – Зукул Тасболатов – тоже отбывал наказание в трудовом лагере. А попал он туда из-за двух ведер зерна. Оказалось, что Тасболатов тогда работал управляющим, вспахивал землю, а женщины следом сеяли зерна.

– За хорошую работу власти даже подарили ему велосипед. Как-то они не успели посеять два ведра зерна и он забрал их домой с мыслью, что завтра доделает работу. В ту ночь к нему пришли представители НКВД и арестовали. Его осудили на 10 лет. Половину срока дядя отбыл в тюрьме Уральска, затем его перевели в лагерь в Придорожном. Он занимался животноводством. После смерти Сталина специальным указом он был освобожден. Дядя в детстве мне рассказывал, что в лагере был карцер. Вместе с мужчинами срок отбывали и женщины. Они ухаживали за свиньями и доили коров. Утром их забирали на работу, а вечером снова загоняли в бараки. На возвышенности располагались вышки, где сидели солдаты. Округа была в колючих проволоках. Сбежать оттуда было невозможно. Многие умерли от болезней и голода. В стороне Сталинки (еще один исправительный лагерь – прим.автора) было очень много кладбищ. Когда я подрос, сам в этом убедился: там было много бугорков, – рассказал Сафуллину Самиголла Кажымуратов.

Многие заключенные лагеря после освобождения остались жить в этих окрестностях. В 1970 годах лагерь начали сносить. По словам старожилов, здесь располагались несколько бараков длиной в 50 метров, шириной в 15. Здесь же располагался офис, где сидели офицеры. Посреди барака был длинный коридор, по сторонам – комнаты. Печь была одна на две комнаты. Заключенные спали на железных двухъярусных кроватях. Позже, по словам жителей, эти кровати местные сдали на металлолом.

– В 16 километрах от Придорожного располагается Сталинка, где тоже отбывали наказание заключенные. Их каждый день пешком гнали до Придорожного на работу. Здесь же есть кладбище. На могилах указаны лишь имена, фамилии и даты смерти. Даты рождения не указаны. В архиве сохранилась документация касательно этого лагеря, однако дата основания и дата закрытия нигде не указана. В сентябре 1949 года здесь отбывали наказание 1 130 человек, 903 из которых мужчины, остальные – женщины. В лагере служили 94 человека из батальона военной гвардии. Площадь учреждения составляла 15 тысяч гектаров. Заключенные здесь занимались садоводством, посевом, животноводством, птицеводством. В январе 1952 года количество заключенных сократилось до 590. Кладбище, по словам местных, занимает около двух гектаров. Захоронений очень много. В будущем мы бы хотели собрать все данные, установить точное количество погибших от голода и пыток, провести археологические раскопки. Если выяснится, что здесь действительно похоронены узники лагеря, то непременно нужно огородить это место, – рассказал Жантас Сафуллин.

В 2021 году была создана рабочая группа по реабилитации жертв политических репрессий, в состав которой вошли историки, краеведы и журналисты. Они изучили данные архивов президента, ЗКО, Актюбинской области и других городов Казахстана, ознакомились с документацией.

По данным Жантаса Сафуллина, на рассмотрение республиканской комиссии на сегодняшний день был передан список людей, подлежащих реабилитации. В него вошли более шести тысяч человек, которые в те суровые годы были осуждены либо расстреляны.