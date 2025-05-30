Трагедия произошла в поселке Жаскайрат Кызылкогинского района, где был обнаружен труп 82-летней местной жительницы.
По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, под подозрение попала 39-летняя сноха погибшей. Стражи порядка начали досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Женщину задержали и водворили в изолятор временного содержания.
Иную информацию в интересах следствия в интересах следствия полицейские разглашать не стали.
Ранее мы писали о том, что в ЗКО мужчина из-за ревности убил свою жену.
Фото: pexels.com