Трагедия произошла в поселке Жаскайрат Кызылкогинского района, где был обнаружен труп 82-летней местной жительницы.

По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, под подозрение попала 39-летняя сноха погибшей. Стражи порядка начали досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Женщину задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Иную информацию в интересах следствия в интересах следствия полицейские разглашать не стали.

