Трагедия произошла 28 мая.

Трагедия произошла 28 мая в поселке Чаганский Теректинского района. По предварительным данным, мужчина якобы зарезал жену. Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи. Без матери остались трое детей.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».

– Обстоятельства устанавливаются. По предварительным данным конфликт произошел из-за ревности, – сообщили в полиции.

В акимате Чаганского сельского округа сообщили, что семья была благополучная, нигде на учете не состояла. Супругам было около 30 лет.

