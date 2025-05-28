Стрельба произошла в селе Сагыз Кызылкогинского района 27 мая.

По предварительной информации, трое местных жителей находились в Subaru Outback, когда неизвестный открыл огонь по автомобилю. В результате все трое получили различные телесные повреждения. Стрельба произошла в селе Сагыз Кызылкогинского района 27 мая.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, по факту возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования идёт установление всех обстоятельств произошедшего. Также принимаются меры по поиску и задержанию причастных к конфликту. Расследование находится на контроле руководства департамента.

В областном управлении здравоохранения подтвердили, что в районную больницу в вечер инцидента с различными телесными повреждениями доставили троих человек. Одного из них в экстренном порядке санитарная авиация переправила в Атыраускую областную больницу.

— Благодаря оперативным действиям медицинских работников, пострадавшим была оказана необходимая первая помощь. Проведены противошоковая и кровоостанавливающая терапия, обезболивание, назначено лечение с использованием кислорода и инфузионной терапии, — сообщили в ведомстве.

В ДП дополнили, что дело расследуют по статье покушения на убийство.