На протяжении нескольких месяцев в Уральске идет инвентаризация зеленых насаждений. Специалисты выявляют больные и гнилые деревья, которые в последующем подлежат вырубке. На их местах власти пообещали высадить саженцы новых деревьев. Начать решили с улицы Нурпеисовой и проспекта Назарбаева. В минувшие выходные здесь высадили липы, каштаны и рябины. Ухаживать за ними будет подрядная организация.

28 мая в городском маслихате состоялась очередная сессия маслихата. Одной из обсуждаемых тем стала экологическая акция. По словам руководителя отдела ЖКХ, ПТиАД Абылая Нурмакова, в 2024 году на территории города высадили более трех тысяч саженцев, в 2025 году — уже 18 800 саженцев.

Депутаты отметили, что это отличные показатели для Уральска, но добавили пожелание, чтобы власти города подробно сообщали в каких районах города и в каком количестве высаживали эти саженцы, и чтобы эта информация была доступна для народа и экоактивистов.

Кроме этого депутаты спросили о приживаемости саженцев.

— Почему вы не докладываетесь о дальнейшей судьбе этих зеленых насаждений? Только рассказали о высаженных. В поселке Зачаганск, в Сарытау приживаемость составляет 5%, остальные давно завяли. У кого будем спрашивать? Мы же уже заплатили деньги? Народ заплатил! Если приживаемость будет низкая, то на следующий год снова придется выделять деньги и сажать новые, — возмутились депутаты.

Абылай Нурмаков заявил, что все деревья высаженные за последние три года полностью прижились. За ними ухаживает подрядная организация, с которой заключен договор. Оказалось, что каждую весну деревья поливают витаминами. Эти кустарники высажены по улицам Датова, Гагарина, проспектам Назарбаева и Абая, в 10 микрорайоне и так далее.

В ответ депутат призвал своих коллег объездить места, где были высажены деревья и собственными глазами убедиться, что они хорошо прижились.