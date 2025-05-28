Адвокаты защиты попросили отвода судьи и замены состава присяжных.

27 мая в Специализированном суде по уголовным делам ЗКО прошло первое заседание по делу о двойном убийстве, которое раскрыли спустя 25 лет. Суд проходит с участием присяжных. На скамье подсудимых — 53-летний Аскар Батыров и 50-летний Алибек Сармагамбетов.

Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Согласно материалам дела, причиной убийства стали финансовые разногласия. По версии следствия, летом 2000 года Сармагамбетов поссорился с двумя мужчинами — Шариповым и Сатиевым — и решил их убить. Он договорился с Батыровым, который должен был найти оружие и ещё одного исполнителя. Третьим участником стал Саламат Сарсенов (он умер в 2010 году — прим.автора).

В день убийства Батыров попросил Шарипова отвезти их с Сарсеновым в город. Возле дома №9 по улице Ружейникова Батыров попросил Шарипова остановиться, и далее, сидя на заднем сидении, выстрелил из обреза один раз в голову и два раза в шею сидящего на водительском сидении Шарипова. В сидящего рядом Сатиева он выстрелил три раза. Сарсенов решил добить их и по одному разу выстрелил в головы потерпевших. Жертвы скончались на месте. В 2024 году Аскар Батыров сам пришёл в полицию и признался в преступлении.

Потерпевшими признаны близкие убитых: жена, сын и сестра Сатиева, а также племянница Шарипова. Всем им было тяжело вспоминать события тех лет — многие не сдерживали слёз. Сын Сатиева рассказал, что в момент трагедии ему было всего два года, а его брату — четыре. Они выросли без отца. Их мама поделилась, как трудно ей было одной растить двух сыновей. Сестра Сатиева и племянница Шарипова тоже выступили в суде.

Супруга Сатиева подала гражданский иск к Сармагамбету на 150 миллионов тенге за моральный ущерб. Его сестра требует 50 миллионов, а сын — 20 миллионов. Племянница Шарипова не подавала иск. Адвокату показалось, что сумма гражданских исков завышена и следовало бы уменьшить количество истцов.

Внимание! 31 мая в 12:00 материал был исправлен из-за ошибки, допущенной автором. Вдова Шарипова не подавала иск на 50 миллионов тенге и не участвовала в судебном процессе. Приносим свои извинения за допущенную ошибку.

Также у защиты возникли вопросы к присяжным. По словам адвокатов, среди них есть бывший работник суда и люди, чьи родственники работают в полиции. Эти присяжные сами просили отстранить их, но суд отказал. Адвокат Сармагамбетова потребовала отвода судьи. Она считает, что суд специально оставляет нынешний состав присяжных, чтобы вынести обвинительный приговор.

Также адвокатов возмутило, что в суде подсудимых называли «убийцами», хотя вина ещё не доказана. Защита заявила, что судья не даёт адвокатам говорить, запрещает выступать перед присяжными и не реагирует на нарушения со стороны потерпевших и прокурора. Один из защитников отметил, что судья унизила его коллегу, а присяжным говорила, что «не стоит на нее (адвоката — прим.автора) обращать внимания».

По словам адвоката Айгуль Орынбековой, суд также не учёл возражения по поводу грубых нарушений закона со стороны прокурора при допросе свидетеля. Более того, судья угрожала вынести частное постановление против самой Орынбековой. Она также указала, что даты заседаний назначили без согласования с защитой.

Сегодня, 28 мая, председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Асланбек Дюсенгалиев заявил, что вопрос о замене присяжных может рассматривать только апелляционный суд, а не суд первой инстанции. В отводе судьи также было отказано — председатель посчитал доводы адвоката необоснованными. Заседание продолжится 29 мая.

На этом фоне странно выглядит решение судьи Динары Гильмановой (она ведет и этот процесс) по делу Эльвиры Еркебаевой, когда уже на стадии прений сторон прокурор заявил, что среди присяжных три человека ранее писали заявления о бытовом насилии и они могут быть заинтересованы в исходе дела. Тогда судья Гильманова единолично решила поддержать прокурора и распустить состав присяжных. Процесс начнется заново, тогда как подсудимая Еркебаева находится под арестом более 450 дней.

