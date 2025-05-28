По данным Генпрокуратуры, не согласившись с требованием закона за перевес грузовой машины, казахстанец начал распространять в мессенджере призывы к массовым беспорядкам с применением оружия.



С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, его осудили в Астане на 2 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.



За призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами, в с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы.

Фото: pexels.com