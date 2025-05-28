Как передает Tengri Auto , депутаты направили запрос министру нацэкономики. Согласно его содержанию, инициатива обсуждается с 2024 года, но теперь депутаты привели конкретные обоснования. Согласно данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2025 года в Казахстане зарегистрировано 6 миллионов 176 тысяч транспортных средств, из которых 86,5% составляют легковые автомобили.

— Даже при охвате 5% автопарка и средней стоимости разрешения в 50 МРП объем потенциальных поступлений в бюджет может превысить 50 миллиардов тенге в год, — заявляют депутаты.

Тонировать передние стекла авто в Казахстане запретили в 2010 году. В запросе говорится, что технический регламент Таможенного союза уже допускает тонировку передних боковых стекол при условии светопропускания не менее 70 процентов.

Депутаты предлагают закрепить эту норму на национальном уровне, введя платное разрешение по аналогии с системой VIP-номеров, которая в 2024 году принесла бюджету 15,8 миллиарда тенге.

Так депутаты просят правительство:

разработать механизм легализации платной тонировки;

создать целевой фонд для дорожного строительства;

обеспечить контроль за соблюдением норм светопропускания через техосмотр;

а также рассмотреть дифференцированные тарифы в зависимости от класса автомобиля.

Если инициатива будет реализована, Казахстан получит новый источник дохода.

Фото: pexels.com