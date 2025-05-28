Пользователей платных дорог освободят от платы за участки, где выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность движения.

В Казахстане исключат плату за проезд по плохим участкам дорог. Новые правила должны вступить в силу в июне, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

Пользователей платных дорог освободят от платы за участки, где выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность движения.

— Если на участке платной автодороги выявили повреждения, которые влияют на безопасность и требуют проведения ремонта, плата за проезд по этому участку взиматься не будет. Это решение будет действовать до полного устранения дефекта. К примеру, если общая протяжённость платного участка составляет 100 километров, и на 5 километрах из них зафиксированы дефекты, то до устранения дефектов водители будут платить только за 95 километров платной дороги, — пояснили в ведомстве.







