Мать с шестимесячным ребёнком погибли в ДТП в Атырауской области

За последнюю неделю на территории Атырауской области в результате ДТП погибли шесть человек. Среди погибших — шестимесячный младенец и его мать, сообщили в региональном департаменте полиции.

— 20 мая на 796 километре автодороги Актобе – Атырау – Астрахань, на территории Курмангазинского района, произошло лобовое столкновение Toyota Ipsum с Chevrolet Cobalt, зарегистрированным в Республике Узбекистан. В результате аварии 39-летняя женщина и её шестимесячный ребенок скончались на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.

По данным департамента, 21 мая около 00:30 в селе Нуржау Курмангазинского района водитель автомобиля ВАЗ-21106 наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. 35-летний пешеход погиб на месте. Двое пассажиров автомобиля с травмами доставили в районную больницу.

— В этот же день в 00:45 на 536 километре трассы Актобе – Атырау – Астрахань, на территории Макатского района, водитель Toyota Hilux не справился с управлением и перевернулся. В результате 40-летний водитель и 36-летний пассажир погибли на месте, — отметили в полиции.

26 мая на автодороге Доссор – Атырау, в районе микрорайона Геолог, столкнулись КамАЗ и Wall Wingle 5. В результате аварии пассажир Wall Wingle 5 погиб на месте происшествия.