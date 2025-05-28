По программе «Молодёжная практика» безработные молодые люди могут пройти оплачиваемую стажировку. Продолжительность программы – 12 месяцев. Заработная плата составит 30 МРП.

В Западно-Казахстанской области по программе «Молодёжная практика» планируют трудоустроить больше двух тысяч выпускников колледжей и вузов. Часть участников программы направят на производственные предприятия региона. По данным работодателей, наибольший спрос на сварщиков, электриков, токарей и механизаторов.

Заместитель директора Центра трудовой мобильности Айнур Казмуханова рассказала, что на сегодняшний день в регионе около 2900 вакансий. Согласно проведённому анализу, 26% относятся к рабочим профессиям.

— По программе «Молодёжная практика» безработные молодые люди могут пройти оплачиваемую стажировку. Продолжительность программы – 12 месяцев. Заработная плата составит 30 МРП (117 960 тенге). В этом году на реализацию программы «Молодёжная практика» выделили 1,6 миллиарда тенге, — рассказала Айнур Казмуханова.

По программе планируют охватить более двух тысяч человек.

Фото: pixabay.com