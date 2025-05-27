Лето в Казахстане — это не только жара, отпуск и поездки на природу. Для многих это время поисков работы, гибких решений и личных стратегий. Свежий опрос от HeadHunter (hh.kz) показал: у казахстанцев нет единого плана на лето — каждый выбирает своё. В исследовании участвовали более 370 человек из разных регионов страны. Вот что удалось выяснить.
Что для казахстанцев значит лето? Правильного ответа нет. Кто-то отдыхает, кто-то работает, кто-то оценивает ситуацию и действует по обстоятельствам.
- 34% — всё зависит от года: иногда отдыхают, иногда работают.
- 32% — лето ассоциируется с отпуском и отдыхом.
- 31% — это сезон активной работы.
- 24% — возможность поработать в спокойном ритме.
- 14% — период для переосмысления и планов на осень.
Большинство казахстанцев воспринимают лето как пространство свободы и адаптации. Отдых и работа идут почти наравне, а индивидуальный подход выходит на первый план.
Планируют ли казахстанцы отпуск этим летом?
- 26% — собираются в отпуск, но ещё не определились с датами.
- 21% — уже всё спланировали.
- 24% — не собираются отдыхать вовсе.
- 19% — возможно, если получится.
- 14% — предпочитают короткие перерывы.
Только каждый пятый точно знает, когда и как будет отдыхать. Большинство либо в раздумьях, либо не планируют отпуск. Это может быть связано с высокой занятостью, финансовыми ограничениями или карьерными амбициями.
Где казахстанцы планируют провести отпуск?
- 26% — путешествуют по Казахстану.
- 20% — поедут за границу.
- 18% — останутся в своём городе.
- 18% — вообще не планируют отпуск.
- 16% — пока не определились.
- 10% — совмещают поездки по стране и за рубеж.
Внутренний туризм по-прежнему лидирует. Заграница интересует каждого пятого. Но многие предпочитают оставаться дома или вовсе не думают об отдыхе — всё зависит от личных обстоятельств.
Меняется ли рабочий ритм летом?
- 29% — ничего не меняется.
- 22% — сохраняется гибкий график.
- 21% — нагрузка увеличивается.
- 20% — работа становится спокойнее.
- 17% — сложнее работать из-за отпусков коллег.
Треть казахстанцев работает в обычном режиме, а у каждого пятого летом работы даже больше. Гибкость и проектный подход становятся всё более актуальными. Результаты опроса показали, что лето — это время выбора, адаптации и новых стратегий. Кто-то перезагружается, кто-то погружается в работу, а кто-то находит баланс между первым и вторым.
Руслан Скорик
Фото: pexels.com