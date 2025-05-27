Результаты опроса показали, что у 24% казахстанцев лето — это возможность спокойно поработать.

Лето в Казахстане — это не только жара, отпуск и поездки на природу. Для многих это время поисков работы, гибких решений и личных стратегий. Свежий опрос от HeadHunter (hh.kz) показал: у казахстанцев нет единого плана на лето — каждый выбирает своё. В исследовании участвовали более 370 человек из разных регионов страны. Вот что удалось выяснить.

Что для казахстанцев значит лето? Правильного ответа нет. Кто-то отдыхает, кто-то работает, кто-то оценивает ситуацию и действует по обстоятельствам.

34% — всё зависит от года: иногда отдыхают, иногда работают.

32% — лето ассоциируется с отпуском и отдыхом.

31% — это сезон активной работы.

24% — возможность поработать в спокойном ритме.

14% — период для переосмысления и планов на осень.

Большинство казахстанцев воспринимают лето как пространство свободы и адаптации. Отдых и работа идут почти наравне, а индивидуальный подход выходит на первый план.

Планируют ли казахстанцы отпуск этим летом?

26% — собираются в отпуск, но ещё не определились с датами.

21% — уже всё спланировали.

24% — не собираются отдыхать вовсе.

19% — возможно, если получится.

14% — предпочитают короткие перерывы.

Только каждый пятый точно знает, когда и как будет отдыхать. Большинство либо в раздумьях, либо не планируют отпуск. Это может быть связано с высокой занятостью, финансовыми ограничениями или карьерными амбициями.

Где казахстанцы планируют провести отпуск?

26% — путешествуют по Казахстану.

20% — поедут за границу.

18% — останутся в своём городе.

18% — вообще не планируют отпуск.

16% — пока не определились.

10% — совмещают поездки по стране и за рубеж.

Внутренний туризм по-прежнему лидирует. Заграница интересует каждого пятого. Но многие предпочитают оставаться дома или вовсе не думают об отдыхе — всё зависит от личных обстоятельств.

Меняется ли рабочий ритм летом?

29% — ничего не меняется.

22% — сохраняется гибкий график.

21% — нагрузка увеличивается.

20% — работа становится спокойнее.

17% — сложнее работать из-за отпусков коллег.

Треть казахстанцев работает в обычном режиме, а у каждого пятого летом работы даже больше. Гибкость и проектный подход становятся всё более актуальными. Результаты опроса показали, что лето — это время выбора, адаптации и новых стратегий. Кто-то перезагружается, кто-то погружается в работу, а кто-то находит баланс между первым и вторым.

Руслан Скорик

Фото: pexels.com