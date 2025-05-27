Лето в Казахстане — это не только жара, отпуск и поездки на природу. Для многих это время поисков работы, гибких решений и личных стратегий. Свежий опрос от HeadHunter (hh.kz) показал: у казахстанцев нет единого плана на лето — каждый выбирает своё. В исследовании участвовали более 370 человек из разных регионов страны. Вот что удалось выяснить.

Что для казахстанцев значит лето? Правильного ответа нет. Кто-то отдыхает, кто-то работает, кто-то оценивает ситуацию и действует по обстоятельствам.

  • 34% — всё зависит от года: иногда отдыхают, иногда работают.
  • 32% — лето ассоциируется с отпуском и отдыхом.
  • 31% — это сезон активной работы.
  • 24% — возможность поработать в спокойном ритме.
  • 14% — период для переосмысления и планов на осень.

Большинство казахстанцев воспринимают лето как пространство свободы и адаптации. Отдых и работа идут почти наравне, а индивидуальный подход выходит на первый план.

Планируют ли казахстанцы отпуск этим летом?

  • 26% — собираются в отпуск, но ещё не определились с датами.
  • 21% — уже всё спланировали.
  • 24% — не собираются отдыхать вовсе.
  • 19% — возможно, если получится.
  • 14% — предпочитают короткие перерывы.

Только каждый пятый точно знает, когда и как будет отдыхать. Большинство либо в раздумьях, либо не планируют отпуск. Это может быть связано с высокой занятостью, финансовыми ограничениями или карьерными амбициями.

Где казахстанцы планируют провести отпуск?

  • 26% — путешествуют по Казахстану.
  • 20% — поедут за границу.
  • 18% — останутся в своём городе.
  • 18% — вообще не планируют отпуск.
  • 16% — пока не определились.
  • 10% — совмещают поездки по стране и за рубеж.

Внутренний туризм по-прежнему лидирует. Заграница интересует каждого пятого. Но многие предпочитают оставаться дома или вовсе не думают об отдыхе — всё зависит от личных обстоятельств.

Меняется ли рабочий ритм летом?

  • 29% — ничего не меняется.
  • 22% — сохраняется гибкий график.
  • 21% — нагрузка увеличивается.
  • 20% — работа становится спокойнее.
  • 17% — сложнее работать из-за отпусков коллег.

Треть казахстанцев работает в обычном режиме, а у каждого пятого летом работы даже больше. Гибкость и проектный подход становятся всё более актуальными. Результаты опроса показали, что лето — это время выбора, адаптации и новых стратегий. Кто-то перезагружается, кто-то погружается  в работу, а кто-то находит баланс между первым и вторым.

Руслан Скорик

Фото: pexels.com