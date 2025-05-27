27 мая в 12:40 в Международном аэропорту Актобе экстренно авиакомпании Nordwind Airlines. Boeing-777 следовал из Екатеринбурга в Сочи.

— Причиной внеплановой посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту. После приземления к воздушному судну оперативно направлены службы экстренного реагирования и медицинская бригада. К сожалению, несмотря на все принятые меры, спасти пассажира не удалось. Женщина 1983 года скончалась до приземления самолета в Актобе, — пояснили в пресс-службе аэропорта.