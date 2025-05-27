Около 1300 раз водители нарушили правила маневрирования.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что с 19 апреля по 19 июня в области проходит ОПМ «Безопасная дорога». За это время 14 тысяч водителей нарушили ПДД. Задержаны 146 человек, которые сели за руль в алкогольном или наркотическом опьянении. 15 уже были лишены прав, но всё равно управляли машиной в нетрезвом виде.

По этим случаям начаты расследования. Около 1300 раз нарушили правила маневрирования. 93 человека ездили без прав, а 51 — выезжали на встречную полосу. Полиция просит всех водителей быть внимательными, не пользоваться телефоном за рулём и не садиться за руль без прав.

Полицейские просят жителей ЗКО соблюдать правила дорожного движения. Быть внимательными, не пользоваться сотовыми телефонами, не садится за руль если у вас нет прав.

Фото: pexels.com