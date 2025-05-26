Еще девять пострадали.

В выходные в ЗКО пять человек погибли в авариях

По данным департамента полиции ЗКО, за прошедшие выходные в области случилось три ДТП с летальным исходом. Первая авария произошла 25 мая в 16:50 на трассе «Самара-Шымкент», вблизи села Алмазный. Водитель Toyota Camry 60 лоб в лоб столкнулся с Toyota Camry 40.

В результате ДТП на месте погибло три человека. Пассажир Toyota Camry 60 и два пассажира Toyota Camry 40. Водителей и двух пассажиров госпитализировали в районную больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В управлении здравоохранения сообщили, что из четырёх человек, доставленных в больницу, двоих направили в областную многопрофильную больницу, для одного была вызвана санитарная авиация из-за тяжёлого состояния. Ещё одного пациента отпустили домой на амбулаторное лечение.

Также на трассе «Самара-Шымкент» вблизи поселка Барбастау водитель газели не справился с управлением и сбил пешехода шедшего вдоль дороги. Он погиб на месте.

Напомним, что третье ДТП произошло в ночь на 26 мая на трассе Уральск-Атырау. Водитель легкового авто не справился с рулевым управлением и машина перевернулась. В салоне находились шесть человек, все члены одной семьи. На месте трагедии скончалась 16-летняя девочка. Остальные пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские просят жителей ЗКО соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

Руслан Скорик



