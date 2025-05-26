Как доложил на общественном совете руководитель отдела земельных отношений Уральска Мирас Мухитов, общая площадь территории города Уральска — 73 тысячи гектаров, из них на пастбищные земли приходится почти 13 тысяч гектаров.
— В настоящее время в поселковых округах города Уральска насчитывается 2 510 голов крупного рогатого скота, 5 174 голов мелкого рогатого скота и 568 лошадей. В связи с ростом поголовья скота на личных подворьях в некоторых поселках наблюдается нехватка 23 тысячи гектаров пастбищных земель, — пояснил Мирас Мухитов.
По его словам, для решения этих проблем необходимо рационально выделить пастбищные угодья из государственного фонда и увеличить площади пастбищ за счет земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса города Уральска.
