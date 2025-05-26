В регионе будут действовать экологический лагерь и творческая площадка.

От STEM-лагерей до туристических походов: как в Актюбинской области организуют каникулы детям

В Актюбинской области проведена тщательная подготовка к летнему сезону — для детей организуется насыщенная и безопасная программа отдыха и досуга. Об этом сообщили в акимате области. По инициативе Управления образования совместно с 10 государственными органами утверждён комплексный план мероприятий. Создан региональный межведомственный штаб и разработан детальный алгоритм работы, учитывающий опыт прошлых лет. Сформированы графики приёмки объектов и инструктажей для сотрудников лагерей.

В этом году в регионе более 291 тысячи детей будут вовлечены в различные формы летнего досуга. Один ребенок может участвовать в нескольких активностях одновременно — это и загородные, и пришкольные лагеря, и экскурсии, и занятия в учреждениях дополнительного образования. На реализацию программы из местного бюджета выделено 228,1 миллиона тенге.

— Летом для детей будут работать оздоровительные центры, пришкольные лагеря с питанием и профильной направленностью, а также площадки на базе учреждений дополнительного образования. Особое внимание уделяется организации занятости подростков: более 700 ребят примут участие в молодежных трудовых отрядах, — отмечает руководитель управления образования Булбул Кузембаева.

Значительная часть программы посвящена активному отдыху: запланированы туристические походы, экскурсии и тематические прогулки, в том числе для воспитанников дворовых клубов и центров туризма. Также второй год подряд при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» реализуется социальный проект «Летняя путёвка», по которому в этом году путёвки получат 285 детей.

— Новшеством этого лета стал проект «По следам истории», направленный на развитие детского туризма и патриотического воспитания. В его рамках созданы сотни краеведческих отрядов, более 28 тысяч детей смогут побывать в сакральных местах региона и исторически значимых точках страны, — сообщила глава управления.

Большую роль в летней программе играет образовательное и профессиональное развитие. На базе колледжей региона откроются лагеря профориентации в рамках проекта SKILLS CAMP, где школьники смогут познакомиться с такими направлениями, как инженерия, веб-дизайн, робототехника, электроника, парикмахерское дело и кулинария. Одарённые дети смогут углубить свои знания в лагере интеллектуального развития «ЗИЯТКЕР» и подготовиться к олимпиадам.

Кроме того, в регионе будут действовать экологический лагерь «ЭКО-ЖАЗ» и творческая площадка «MEDIALAB», которые помогут детям развить креативное, критическое мышление и экологическую культуру. Таким образом, Актюбинская область предлагает школьникам не просто отдых, а яркое, познавательное и полезное лето, наполненное впечатлениями, новыми знаниями и дружбой.