Как сообщает Казахстанская федерация шахмат (КФШ), Бибисара Асаубаева стала второй в истории женщиной-гроссмейстером из Казахстана.

— Бибисара Асаубаева — новый гроссмейстер из Казахстана! На супертурнире Sharjah Masters 2025 в ОАЭ 21-летняя Бибисара Асаубаева выполнила третью гроссмейстерскую норму и впервые в карьере преодолела рейтинг 2500! Бибисара не только вошла в топ-30 среди 64 гроссмейстеров, но и показала лучший результат среди женщин, опередив звёзд мирового уровня — победительницу женского Гран-при Чжу Цзиньэр и чемпионку Олимпиады Дивью Дешмух! — говорится в сообщении.

Осталось дождаться официального утверждения на ближайшем заседании совета ФИДЕ — и Бибисара официально станет второй в истории казахстанских женщин-гроссмейстеров после Жансаи Абдумалик.

