В министерстве туризма и спорта РК сообщили, что женская сборная Казахстана по боксу добилась исторической победы на чемпионате Азии среди молодёжи, который проходит в Шри-Ланке. Впервые в истории все 12 казахстанок, вышедших в финал, выиграли и завоевали золотые медали во всех весовых категориях. На турнире участвовали спортсмены из 21 страны. 
Золотые медалистки:


  • 48 кг – Айым Танкибаева 
  • 50 кг – Сила Биболсынкызы 
  • 52 кг – Рахмина Абдумежитова 
  • 54 кг – Жанель Имантаева 
  • 57 кг – Акнур Турсынгали 
  • 60 кг – Толганай Касымхан 
  • 63 кг – Алина Кудайгенова 
  • 66 кг – Акбота Есимбекова 
  • 70 кг – Мария Сидоренко 
  • 75 кг – Зарина Толыбай 
  • 81 кг – Куралай Егинбайкызы 
  • +81 кг – Сабина Жаксылык 

Также в финале выступили 11 казахстанских боксёров, из них 10 завоевали золотые медали.  Общий медальный зачёт по количеству золотых медалей: Казахстан — 22 золота. Для сравнения: на чемпионате Азии 2024 года в Астане казахстанские юниоры завоевали 11 золотых медалей (6 у девушек и 5 у юношей). 