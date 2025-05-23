Казахстанские боксерши завоевали все золотые медали на молодежной Азиаде по боксу
В министерстве туризма и спорта РК сообщили, что женская сборная Казахстана по боксу добилась исторической победы на чемпионате Азии среди молодёжи, который проходит в Шри-Ланке. Впервые в истории все 12 казахстанок, вышедших в финал, выиграли и завоевали золотые медали во всех весовых категориях. На турнире участвовали спортсмены из 21 страны. Золотые медалистки:
48 кг – Айым Танкибаева
50 кг – Сила Биболсынкызы
52 кг – Рахмина Абдумежитова
54 кг – Жанель Имантаева
57 кг – Акнур Турсынгали
60 кг – Толганай Касымхан
63 кг – Алина Кудайгенова
66 кг – Акбота Есимбекова
70 кг – Мария Сидоренко
75 кг – Зарина Толыбай
81 кг – Куралай Егинбайкызы
+81 кг – Сабина Жаксылык
Также в финале выступили 11 казахстанских боксёров, из них 10 завоевали золотые медали. Общий медальный зачёт по количеству золотых медалей: Казахстан — 22 золота. Для сравнения: на чемпионате Азии 2024 года в Астане казахстанские юниоры завоевали 11 золотых медалей (6 у девушек и 5 у юношей).