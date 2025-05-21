15 детских команд приняли участие в чемпионате ЗКО по футзалу

В апреле-мае этого года в Уральске проходил чемпионат ЗКО по футзалу среди детей 2013-2014 года рождения. Организатором выступила областная федерация ЗКО по футзалу. В нем принимали участие 15 команд. Чемпионат состоял из групповых туров и игр плей-офф. Спортивное состязание проходило в спортивном комплексе «Жайык Арена».

Таким образом среди детей 2013-2014 года рождения первое место завоевала команда Football time 2013. Второе место заняла вторая команда этого же клуба. Тройку лидеров замкнули спортсмены из ФК «Батыс Қамқор».

Среди детей 2011-2012 годов рождения лучшими были признаны спортсмены из ФК «Батыс Қамқор». Второе место завоевала команда Mahambet company. На третьем месте расположилась ФК Football time 2011.

Победителей наградили денежными призами, ценными подарками, кубками и медалями.

Чемпионат области пришли посмотреть более 500 болельщиков.