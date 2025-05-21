В городе Кандыагаше Актюбинской области 15-летний школьник стал инвалидом после избиения сверстников. Родители подозреваемого отделались штрафом.

Мать девятиклассника добивается пересмотра уголовного дела, возбужденного после избиения ее сына Дархана. По словам Айнур Ертугановой, инцидент произошел в августе 2024 года. Парня избили сверстники, в результате чего ему диагностировали тяжелую травму головы. Сейчас у пострадавшего инвалидность третьей группы.

Как рассказала женщина, её сына поздно вечером вызвали на улицу знакомые. Через некоторое время подростка принесли домой друзья в неадекватном состоянии — с судорогами и пеной у рта. По словам матери, его избили не менее десяти человек, при этом удары продолжались даже после того, как он потерял сознание.

— 3 августа 2024 года примерно в полночь поступает звонок на телефон сына от его друга. Он стал отпрашиваться. Я была против. Но он сказал, что всего на пять минут выйдет к подъезду. Через минут десять я сама вышла на улицу, посмотреть, где сын. Но его уже нигде не было. Забежала домой и стала звонить сыну. Но он не отвечал. Я сразу поняла, что с ним что-то случилось. Уже собиралась идти в РОВД Мугалжарского района. Когда одевалась, в дверь постучали. Смотрю, там стоит сын в неадекватном состоянии. Не мог даже назвать своего имени. Я его положила и вызвала скорую. При фельдшере была судорога, пена изо рта. На скорой сына доставили в мугалжарскую районную больницу, — рассказала мать подростка.

После госпитализации Дархан впал в кому, утверждает женщина. Позже ему пришлось перенести нейрохирургическую операцию. Сейчас, по словам матери, юноша страдает от головных болей, нарушений сна и приступов. Кроме того, врачи запретили любые физические нагрузки, а дальнейшее лечение требует установки титановой пластины в череп — сложной операции, которую, по словам семьи, можно провести только за границей.

— 18 марта 2025 года сыну оформили инвалидность, дали третью группу. Я отправила его снимки в Турцию, в клинику нейрохирургии. Нам оттуда выдали справку, что операция обойдется в 11 миллионов 300 тысяч тенге. В Казахстане такую операцию не проводят. Сыну нужна титановая пластина на голову. На сегодняшний день состояние сына критическое. У него частые головные боли, постоянная рвота. Во время сна, кричит, стонет. В целом сон нарушен. Кроме того, беспокоят судороги, эпилепсия, — рассказала Айнур Ертуганова.

Несмотря на серьезные последствия для здоровья, к ответственности привлекли только одного предполагаемого участника — 13-летнего подростка. Из-за возраста уголовное преследование не начали, а его родители отделались штрафом. В полиции Актюбинской области пояснили, что действовали в рамках закона.

— В связи с тем, что подозреваемому на момент происшествия не исполнилось 14 лет, уголовное дело прекратили. Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, — сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Мать пострадавшего подростка с решением не согласна и готовит обращение в генеральную прокуратуру. По ее словам, суд прошел без ее участия, а расследование не охватило всех причастных к избиению.

— Когда сын получил травму и лежал в коме в больнице, я хотела обратиться к журналистам и предать дело огласке. Но все обдумывала, ночами не спала. Ждала, когда сын придет в себя, что он сам расскажет, как все происходило. Мы обращались потом к адвокату. Он осмотрел это дело и сказал, что полный бардак. Браться никто не хочет. В деле есть школьники с влиятельными родителями. Но я хочу, чтобы заново подняли дело и все соучастники, избившие сына, получили наказание. Надеюсь, после резонанса оно будет справедливо рассмотрено. И все 10 человек будут наказаны. Иначе буду обращаться в генеральную прокуратуру и в верховный суд, — сказала жительница Кандыагаша.

Ситуацию усугубляет и то, что в семье уже есть ребенок с инвалидностью — младшая дочь. Родители самостоятельно воспитывают двух детей с особыми потребностями и надеются, что дело будет пересмотрено, а виновные понесут справедливое наказание.

