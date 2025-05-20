В воинской части Аягоза, области Абай, умер 18-летний срочник Саламат Сабитов. Юноша был призван в марте из Северо-Казахстанской области, Orda.kz.

У Саламата были серьёзные проблемы со здоровьем, говорят родные погибшего. Он даже не успел принять присягу — в армии провёл всего три недели.

– Саламат был негоден, у него была на руках справка. Болел позвоночник, были проблемы со зрением. Несмотря на это, его направили служить в танковую часть. Он пролежал в больнице неделю. Как состояние ухудшилось, вызвали родителей, - рассказал дядя погибшего.

По словам матери Саламата, им угрожали миллионным штрафом и уголовным делом:

– 22 апреле двое военных пришли в десять часов ночи домой. Сказали, что мой сын уклоняется от военной службы, и пригрозили уголовным преследованием. Что якобы дело передадут военному прокурору. Также нам сказали, что в противном случае мы должны будем заплатить штраф в четыре миллиона тенге. У меня нет таких денег. Мы снимаем квартиру. Уже утром прямо оттуда его забрали в армию. Я была в это время на работе. Успела увидеть его лишь тогда, когда он уже был в поезде. Мы периодически созванивались. Ни на что не жаловался. Затем мой сын попал в реанимацию. Командир сказал, что всё хорошо и не стоит переживать. Мы не поверили и отправили родственника. Родственник сказал, что Саламат впал в кому. Я приехала к нему утром. В тот же день у него остановилось сердце, - поделилась женщина еле сдерживая слёзы.

В Министерстве обороны подтвердили смерть Саламата Сабитова. В ведомстве сообщили, что военнослужащий скончался 19 мая в районной больнице Аягоза. Причина смерти — гипертоксическая (молниеносная) форма бактериального менингита.

– 16 мая вечером солдат был госпитализирован в военный госпиталь с жалобами на недомогание и высокую температуру. После первичного осмотра и назначения лечения его состояние не улучшилось. 17 мая провели дополнительные обследования, включая УЗИ и КТ, по результатам которых пациента перевели в центральную районную больницу для дальнейшего лечения. 18 мая состояние военнослужащего резко ухудшилось. Несмотря на усилия медицинских специалистов и интенсивную терапию в реанимационном отделении, спасти его не удалось. По факту смерти военнослужащего возбудили уголовное дело, - прокомментировали в министерстве.



