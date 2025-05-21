В территориальном департаменте комитета атомного и энергетического надзора и контроля по ЗКО сообщили, что электрический ток может явиться причиной тяжелых несчастных случаев, большая часть которых происходит из-за пренебрежения к опасности, которую представляет собой электрический ток.

Действие электрического тока на человеческий организм зависит от целого ряда причин: от силы тока и его частоты, от времени прохождения тока через тело человека, от участка поражения, состояния организма в момент удара и так далее.

Связанные с электричеством несчастные случаи зачастую приводят к очень тяжелым последствиям, и поэтому полученные после происшествия знания уже бесполезны. Детей необходимо заранее научить замечать связанные с электричеством источники опасности и предотвращать несчастные случаи.

Научите детей правильно пользоваться электрическими приборами. Научите их вынимать штепсель из розетки, держась за сам штепсель, не вытягивая его за провод – провод может оторваться от края штепселя и привести к короткому замыканию. Расскажите о смертельной опасности, которая исходит от оголенных или оборванных проводов – к ним нельзя прикасаться! Научите детей немедленно сообщать родителям об обнаруженных поломках, неполадках, искрении и т.д. электрических приборов и штепселей.

, что таким образом они могут предотвратить пожар или удар током. Объясните, что удлинители – не игрушки. Расскажите детям, почему опасно использовать электроприборы в ванной или под душем, и почему их нельзя трогать мокрыми руками. Подстанции – это обозначенные предупреждающими об опасности электричества табличками строения или территории, к которым запрещено приближаться. Расскажите детям, что им ни в коем случаем нельзя заходить на подстанцию через открытые двери, и что они должны немедленно сообщить о том, что двери подстанции открыты, родителям, или позвонить по телефону аварийной службы. Также им не следует близко подходить к электрощитам, мачтам и любым другим объектам, обозначенным желтыми предупреждающими об опасности обозначениями.

Напомним, 1 мая девятилетнего ребенка ударило током во дворе многоэтажки в Уральске. Ребенок получил ожоги 95% тела, и на следующий день скончался не приходя в сознание. Полицейские ведут досудебное расследование.