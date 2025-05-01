Он находится в Областной детской многопрофильной больнице.

Жуткая трагедия произошла вечером 30 апреля возле дома №82 на улице Исатая-Махамбета. Как рассказали очевидцы, якобы у мальчика на проводах застрял мяч и он полез на крышу электроподстанции, чтобы его достать. Там его и ударило током.

Сегодня, 1 мая, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние девятилетнего мальчика, которого ударило током, остаётся тяжёлым.

— Сейчас он находится в Областной детской многопрофильной больнице, на аппаратном дыхании. Состояние тяжёлое. Ожоги тела — 95%, ожоги четвёртой степени, — сообщили в управлении.

В департаменте полиции рассказали, что причины происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело, идёт следствие.