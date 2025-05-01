В Казахстане усилят контроль за качеством и безопасностью биологически активных добавок (БАД), находящихся в обороте. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РК. 

— Согласно действующему законодательству, реализация БАД в Казахстане допускается только после прохождения государственной регистрации, подтверждающей соответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и включения в Единый реестр свидетельств Евразийского экономического союза, - говорится в сообщении ведомства.

К слову, регистрацию проводит комитет санэпидконтроля на основании экспертных заключений Казахской академии питания и других научно-исследовательских институтов стран ЕАЭС, 

Перед допуском к реализации все БАДы проходят обязательные лабораторные исследования на соответствие:

  • микробиологическим, токсикологическим и физико-химическим показателям;
  • установленным нормам содержания витаминов и биоактивных веществ;
  • требованиям по отсутствию запрещённых компонентов — токсичных растений, переработанных продуктов животного происхождения, патогенных микроорганизмов и грибов.

С 2024 года в стране введён мониторинг рекламы БАДов в СМИ и социальных сетях на предмет достоверности информации и наличия государственной регистрации. С 2025 года реализуется пилотный проект по маркировке БАД средствами идентификации. Маркировка лекарственных средств внедрена с 1 июля 2024 года. 

Реализация БАДов запрещена, если:

  • отсутствует государственная регистрация,
  • истёк срок годности,
  • нарушены условия хранения,
  • упаковка не содержит обязательной информации о составе, противопоказаниях и производителе.

Минздрав напоминает казахстанцам о необходимости проконсультироваться с врачом до перед применением БАДов.

Покупая БАДы, обязательно проверяйте: 

  • наличие регистрационного удостоверения в Казахстане;
  • полный состав продукта (без расплывчатых формулировок вроде «натуральные компоненты»);
  • производителя и страну производства;
  • срок годности и условия хранения;
  • корректную и полную маркировку (способ применения, противопоказания, меры предосторожности).