В Казахстане усилят контроль за качеством и безопасностью биологически активных добавок (БАД), находящихся в обороте. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РК.
— Согласно действующему законодательству, реализация БАД в Казахстане допускается только после прохождения государственной регистрации, подтверждающей соответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и включения в Единый реестр свидетельств Евразийского экономического союза, - говорится в сообщении ведомства.
К слову, регистрацию проводит комитет санэпидконтроля на основании экспертных заключений Казахской академии питания и других научно-исследовательских институтов стран ЕАЭС,
Перед допуском к реализации все БАДы проходят обязательные лабораторные исследования на соответствие:
- микробиологическим, токсикологическим и физико-химическим показателям;
- установленным нормам содержания витаминов и биоактивных веществ;
- требованиям по отсутствию запрещённых компонентов — токсичных растений, переработанных продуктов животного происхождения, патогенных микроорганизмов и грибов.
С 2024 года в стране введён мониторинг рекламы БАДов в СМИ и социальных сетях на предмет достоверности информации и наличия государственной регистрации. С 2025 года реализуется пилотный проект по маркировке БАД средствами идентификации. Маркировка лекарственных средств внедрена с 1 июля 2024 года.
Реализация БАДов запрещена, если:
- отсутствует государственная регистрация,
- истёк срок годности,
- нарушены условия хранения,
- упаковка не содержит обязательной информации о составе, противопоказаниях и производителе.
Минздрав напоминает казахстанцам о необходимости проконсультироваться с врачом до перед применением БАДов.
Покупая БАДы, обязательно проверяйте:
- наличие регистрационного удостоверения в Казахстане;
- полный состав продукта (без расплывчатых формулировок вроде «натуральные компоненты»);
- производителя и страну производства;
- срок годности и условия хранения;
- корректную и полную маркировку (способ применения, противопоказания, меры предосторожности).