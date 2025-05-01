Продажа БАДов в стране допускается только после прохождения госрегистрации соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза.

В Казахстане усилят контроль за качеством БАДов

В Казахстане усилят контроль за качеством и безопасностью биологически активных добавок (БАД), находящихся в обороте. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РК.

— Согласно действующему законодательству, реализация БАД в Казахстане допускается только после прохождения государственной регистрации, подтверждающей соответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и включения в Единый реестр свидетельств Евразийского экономического союза, - говорится в сообщении ведомства.

К слову, регистрацию проводит комитет санэпидконтроля на основании экспертных заключений Казахской академии питания и других научно-исследовательских институтов стран ЕАЭС,

Перед допуском к реализации все БАДы проходят обязательные лабораторные исследования на соответствие:

микробиологическим, токсикологическим и физико-химическим показателям;

установленным нормам содержания витаминов и биоактивных веществ;

требованиям по отсутствию запрещённых компонентов — токсичных растений, переработанных продуктов животного происхождения, патогенных микроорганизмов и грибов.

С 2024 года в стране введён мониторинг рекламы БАДов в СМИ и социальных сетях на предмет достоверности информации и наличия государственной регистрации. С 2025 года реализуется пилотный проект по маркировке БАД средствами идентификации. Маркировка лекарственных средств внедрена с 1 июля 2024 года.

Реализация БАДов запрещена, если:

отсутствует государственная регистрация,

истёк срок годности,

нарушены условия хранения,

упаковка не содержит обязательной информации о составе, противопоказаниях и производителе.

Минздрав напоминает казахстанцам о необходимости проконсультироваться с врачом до перед применением БАДов. Перед применением биологически активных добавок необходимо консультироваться с врачом.

Покупая БАДы, обязательно проверяйте:

наличие регистрационного удостоверения в Казахстане;

полный состав продукта (без расплывчатых формулировок вроде «натуральные компоненты»);

производителя и страну производства;

срок годности и условия хранения;

корректную и полную маркировку (способ применения, противопоказания, меры предосторожности).



