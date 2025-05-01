Президент пожелал всем мира, добра и благополучия.

1 мая в Казахстане отмечают День единства народа. По всей стране проходят праздничные мероприятия. В Уральске организовали концерты и спортивные соревнования. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан и отметил, что в Казахстане люди разных национальностей живут в мире и уважении друг к другу.

— В этом году исполняется 30 лет со дня основания Ассамблеи народа Казахстана – уникального института, ставшего за эти годы ключевым проводником политики мира и согласия. Все это время она вносит весомый вклад в консолидацию общества, неизменно опираясь на принципы дружбы и взаимоуважения граждан. Гражданская сплоченность и солидарность были и остаются важнейшими условиями развития нашей страны, успеха проводимых нами масштабных реформ, — говорится в поздравлении.

Токаев подчеркнул, что и дальше страна будет укреплять единство на основе равенства, доверия и уважения к культурному многообразию. Он выразил уверенность, что вместе казахстанцы смогут преодолеть любые трудности и достичь новых успехов на пути к справедливому и сильному Казахстану. В завершение президент пожелал всем мира, добра и благополучия.