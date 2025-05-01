Сегодня, 1 мая, мы отмечаем День единства народа Казахстана. Ранее мы писали, что ждет уральцев на майские праздники, поэтому лишь напоминаем, какие мероприятия могут посетить горожане сегодня.
Какие мероприятия пройдут 1 мая в Уральске:
В этот день вручат нагрудные знаки и удостоверения новым "Почётным гражданам города Уральск".
В 10:00 в парке культуры и отдыха состоится легкоатлетический забег, а в 11:00 праздничный концерт.
Также будут проходить опросы и акции: волонтёры Молодёжного центра соберут мнения горожан и опубликуют результаты в соцсетях.
В 10.00 в посёлке Деркул пройдут соревнования по национальным видам спорта: казахская борьба, перетягивание каната, құнан- и тай-жарыс.
В 19:00 в городском парке культуры и отдыха в честь открытия летнего сезона также пройдет концертная программа.