Спойлер: продут два концерта, оба в парке, а также соревнования по национальным видам спорта и забег

Сегодня, 1 мая, мы отмечаем День единства народа Казахстана. Ранее мы писали, что ждет уральцев на майские праздники, поэтому лишь напоминаем, какие мероприятия могут посетить горожане сегодня.

Какие мероприятия пройдут 1 мая в Уральске:

В этот день вручат нагрудные знаки и удостоверения новым "Почётным гражданам города Уральск".

В 10:00 в парке культуры и отдыха состоится легкоатлетический забег, а в 11:00 праздничный концерт.

Также будут проходить опросы и акции: волонтёры Молодёжного центра соберут мнения горожан и опубликуют результаты в соцсетях.

В 10.00 в посёлке Деркул пройдут соревнования по национальным видам спорта: казахская борьба, перетягивание каната, құнан- и тай-жарыс.

В 19:00 в городском парке культуры и отдыха в честь открытия летнего сезона также пройдет концертная программа.



