По данным РГП «Казгидромет», ночью + 10 градусов, без осадков. Ветер юго-западный: 18 м/с.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Днем +20 градусов тепла. Ночью +10, осадков нет. Ветер юго-восточный: 8 м/с.
В Актюбинской области без осадков. Днем переменная облачность, +18 градусов, ночью +4 градуса. Ветер юго-западный: 8 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +19 градусов, ночью +12. Ветер юго-восточный: 12 м/с.
Ранее сообщалось, что еще два дня будут держаться холода в ЗКО.
Фото: pexels.com