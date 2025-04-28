Ночью 29–30 апреля ожидается понижение температуры ниже нуля.

В РГП «Казгидромет» сообщили, что циклон, который принёс дожди и грозы в Казахстан, скоро уйдёт за пределы страны. На его место с запада придет антициклон. Он принесет прекращение осадков и заметное похолодание — сначала на западе, потом на севере и востоке республики.

Ночью 29–30 апреля ожидаются заморозки в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Костанайской областях.

А в ночь с 30 апреля на 1 мая похолодает в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в регионах Ұлытау и Абай. Там температура может опуститься ниже нуля.

Фото: pexels.com