Такие же данные зафиксированы ещё в пяти областях страны.

В министерстве водных ресурсов и ирригации РК сообщили о ситуации в паводками на водохранилищах страны. Так, в Казахстане производится сброс воды из крупных водохранилищ северных и восточных регионов страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.

По состоянию на 28 апреля пик половодья пройден в на водохранилищах Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Ұлытау.

В других регионах продолжают сбрасывать воду.

Отметим, что на протяжении нескольких недель уровень воды в реках ЗКО идет на спад. К примеру, на 23 апреля уровень воды в реке Урал на территории Уральска составил 476 сантиметров. Опасной считается отметка в 850 сантиметров.

Ранее мы писали о том, что жителей вдоль берега Урала будут переселять. Во время паводков, уровень воды в реке поднимается и угрожает этим домам. В ближайшие годы есть риск, что они могут разрушиться из-за наводнений.