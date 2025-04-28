В министерстве водных ресурсов и ирригации РК сообщили о ситуации в паводками на водохранилищах страны. Так, в Казахстане производится сброс воды из крупных водохранилищ северных и восточных регионов страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.
По состоянию на 28 апреля пик половодья пройден в на водохранилищах Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Ұлытау.
В других регионах продолжают сбрасывать воду.
Отметим, что на протяжении нескольких недель уровень воды в реках ЗКО идет на спад. К примеру, на 23 апреля уровень воды в реке Урал на территории Уральска составил 476 сантиметров. Опасной считается отметка в 850 сантиметров.
Ранее мы писали о том, что жителей вдоль берега Урала будут переселять. Во время паводков, уровень воды в реке поднимается и угрожает этим домам. В ближайшие годы есть риск, что они могут разрушиться из-за наводнений.