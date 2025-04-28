Аналитики объясняют падение спроса тем, что в марте тенге немного укрепился

В марте казахстанцы купили в обменниках долларов на 73,9 миллиардов тенге. Это сразу на 58% меньше, чем в феврале, и на 53% меньше, чем в марте прошлого года. Об этом сообщает аналитический канал Data Hub. Меньше долларов покупали только в апреле 2023 года, а с учетом инфляции — в июне 2022-го. Аналитики объясняют падение спроса тем, что в марте тенге немного укрепился: доллар стоил в среднем 498 тенге, тогда как в феврале — 506 тенге.

Продажи евро тоже сократились: за месяц — на 65%, за год — на 39%, до 11,6 млрд тенге. Но в этом случае это не рекордное падение: еще ниже продажи были в августе-сентябре 2024 года. Интересно, что курс евро в марте вырос до 536,6 тенге (+1,9% за месяц).

Вместе с тем, казахстанцы продолжают активно избавляться от российской валюты. В марте обменники купили рублей больше, чем продали, на 18,9 миллиарда тенге. Это худший результат, как минимум с начала 2020 года. При этом рубль в марте подорожал — в среднем до 5,79 тенге (+5,9% за месяц).

Фото с сайта Data Hub



