По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 24 апреля средневзвешенный курс доллара составил 517,16 тенге. За сутки он снизился на 1,22 тенге.
В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
- доллар: покупка – 517-517,5 тенге, продажа – 518-518,5 тенге;
- евро: покупка – 586-587 тенге, продажа – 592-594 тенге;
- рубль: покупка – 6,15-6,19 тенге, продажа – 6,22-6,3 тенге.
По данным kurs.kz в обменниках Уральска:
- доллар: покупка — 517 тенге, продажа — 522 тенге;
- евро: покупка — 581 тенге, продажа — 589 тенге;
- рубль: покупка — 6,16 тенге, продажа — 6,29 тенге.
