По его словам, Казахстан придает особое значение укреплению дружбы с соседними странами.

Выступая во время XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахи испокон веков с большим уважением относились к своим соседям. Соседи всегда были рядом, с ними делили и радости и беды.

– В пословице «Принимая соседа, возвращаешь долг Богу» отражены и наша вера, и наши традиции. Это завет, оставленный нам нашими предками, качество, переданное нам от наших матерей. Традиция добрососедства нашего народа находит свое продолжение и в наши дни. Соседи, независимо от национальности, вероисповедания и языка, живут общими заботами и устремлениями. В результате традиции различных этносов, населяющих Казахстан, слились воедино и стали единым целым. Мы придаем особое значение укреплению дружбы с соседними странами, – сказал Токаев.

По словам главы государства, Россия — главный стратегический партнер и надежный союзник Казахстана. Сотрудничество с Китаем также имеет глубокие корни. Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу и не сделает этого в будущем. Кыргызы, живущие в горах Алатау, — наши братья.

– С древних времен мы уважаем узбеков как своих собственных братьев. Туркмены для нас родственный народ, мы чтим наших общих предков. Мы также испытываем искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяем берега древнего Каспийского моря. Одним словом, мы поддерживаем братские отношения со всеми соседними государствами. Между нами нет нерешенных вопросов. Казахстан и Россия с самого начала на основе взаимного согласия демаркировали самую протяженную на континенте сухопутную границу. Недавно Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан достигли общего понимания по пограничному вопросу, который не решался много лет. Можно сказать, что подписано историческое соглашение, которое мы оцениваем как большое достижение. Мы рады за братские государства, которые мы неизменно поддерживаем, – подчеркнул он.

В нынешнее неспокойное время единство и согласие, по мнению президента, приобретают особую ценность. Мир и стабильность – это не подарки, которые нам даровала судьба. Это результат сплоченности и общих неустанных усилий.