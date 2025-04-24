Выступая во время XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане никогда не было дискриминации людей по этническому, языковому или религиозному признаку. Всем гражданам предоставлены равные возможности.
– В этом заключается истинная справедливость, это ключевой принцип Справедливого государства. Я хотел бы повторить еще раз: единство и мир являются одними из наших основополагающих ценностей. Это фундаментальный принцип государственной политики, которому мы будем следовать и в будущем. Именно благодаря этой стратегии представители разных национальностей живут в дружбе и согласии, как дети одной семьи, в общем для всех доме. Это достижение имеет глубокий смысл, - сказал он.
По словам президента, именно такие важные ценности, как патриотизм, гражданственность, взаимное доверие и чувство ответственности, определяют уникальную национальную идентичность нашего народа. Все этносы, проживающие на казахской земле, имеют возможность всесторонне развивать свой язык, культуру и традиции.
– Для этого у нас созданы все необходимые условия. Мы не пытались никому подражать, ни на кого не оглядывались, при этом успешно применяли передовые подходы в сфере межэтнических отношений, шли в ногу со временем. Именно благодаря этому мы смогли сформировать модель общественного согласия, которая стала нашим уникальным достижением и международным брендом. В основе всей нашей конструкции межэтнических отношений и национального единства лежит незыблемый принцип «мы разные, но мы равные». Государство обеспечивает справедливость и равенство возможностей для всех граждан независимо от их этнической принадлежности, религиозных взглядов или социального статуса. Это главный принцип нашей политики. Мы избегаем поспешных популистских решений и всегда ориентируемся на реальную ситуацию, проводим взвешенную политику. В первую очередь это касается утверждения статуса государственного языка как языка межэтнического общения», - заключил он.