Выступая во время XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане никогда не было дискриминации людей по этническому, языковому или религиозному признаку. Всем гражданам предоставлены равные возможности.

– В этом заключается истинная справедливость, это ключевой принцип Справедливого государства. Я хотел бы повторить еще раз: единство и мир являются одними из наших основополагающих ценностей. Это фундаментальный принцип государственной политики, которому мы будем следовать и в будущем. Именно благодаря этой стратегии представители разных национальностей живут в дружбе и согласии, как дети одной семьи, в общем для всех доме. Это достижение имеет глубокий смысл, - сказал он.

По словам президента, именно такие важные ценности, как патриотизм, гражданственность, взаимное доверие и чувство ответственности, определяют уникальную национальную идентичность нашего народа. Все этносы, проживающие на казахской земле, имеют возможность всесторонне развивать свой язык, культуру и традиции.