24 апреля 2025 года началась очередная XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана.

Текст выступления президента

Касым-Жомарт Токаев:

"Сегодняшнее мероприятие имеет поистине историческое значение. В этом году отмечается 30-летие создания Ассамблеи народа Казахстана. Поздравляю всех с юбилеем!

Несомненно, это огромное событие для всей страны. За время своей деятельности Ассамблея внесла неоценимый вклад в укрепление стабильности и согласия в обществе. АНК стала подлинным символом единства и равенства, мира и гармонии. Она признана уникальным общественным институтом в сфере межэтнических отношений, сыгравшим решающую роль в формировании казахстанской модели мира и согласия.

История Ассамблеи составляет неотъемлемую часть летописи Независимого Казахстана. Надо помнить, что Ассамблея была образована в 1995 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Данная инициатива была наполнена глубоким политическим смыслом в трудных условиях становления казахской государственности. Созданная как консультативно-совещательный орган, АНК в 2007 году приобрела конституционный статус. По сути, Ассамблея стала основной моделью общенациональной гармонии и единства.

В последние годы в результате масштабных политических реформ деятельность Ассамблеи получила новый созидательный импульс. Пять депутатов Сената стали назначаться президентом по предложению Совета АНК. Таким образом, возможности для представления интересов всех этносов нашей страны на законодательном уровне значительно расширились.

Более того, впервые в истории казахстанского парламентаризма образована межпалатная депутатская группа "Бір ел – бір мүдде", занимающаяся вопросами укрепления общественного согласия. В работу Ассамблеи сегодня вовлечены все государственные органы – министерства, областные акиматы, маслихаты всех уровней и акиматы сельских округов".

"Ассамблея тесно взаимодействует с общественными организациями и институтами, активно участвует в реализации внутренней политики, содействует конструктивному и плодотворному диалогу между государством и обществом. 12 членов АНК входят в состав Национального курултая, привнося в его деятельность свой богатый опыт.

Ежегодно проводятся сессии Ассамблеи, решения которой обязательны для рассмотрения государственными органами. Между сессиями работает Совет Ассамблеи, в состав которого входят представители этнокультурных объединений, общественные деятели, депутаты Парламента, министры и акимы.

Секретариат АНК является самостоятельным структурным подразделением Администрации президента. Во всех регионах имеются дома дружбы, в которых базируются более тысячи этнокультурных объединений. Для обеспечения деятельности АНК при областных акиматах созданы государственные учреждения "Қоғамдық келісім". Под началом Ассамблеи действует свыше четырех тысяч общественных структур, которые направляют созидательную энергию граждан на решение общестрановых задач. К примеру, Совет аксакалов и Совет матерей Ассамблеи проводят большую работу по укреплению института семьи и продвижению общенациональных ценностей".

"Наш коллега Ахмед Мурадов и другие члены Ассамблеи говорят, что ветераны АНК примут активное участие в реализации единой воспитательной программы "Адал азамат". Уверен, такая работа позволит шире использовать потенциал Ассамблеи в деле формирования нового качества нашей нации.

Организация "Ассамблея жастары" и ее структуры, такие как Студенческая ассамблея, Клуб молодых ученых, проект "Жана толқын", стали настоящей школой единства, патриотизма и гражданской ответственности для тысяч молодых людей. Каждое из этих общественных движений вносит свой значимый вклад в укоренение новой общественной этики, пропаганде идеалов концепции "Адал азамат".

Отдельно хочу отметить институт этномедиации АНК, который играет важную роль в профилактике напряженности в межэтнической сфере.

За последнее время на качественно новый уровень вышла аналитическая составляющая деятельности Ассамблеи. Научно-экспертный совет и 42 кафедры Ассамблеи объединяют свыше 360 экспертов, которые исследуют процессы нациестроительства и межэтнические отношения".

Касым-Жомарт Токаев:

"Члены АНК каждый день проводят большую кропотливую работу, которая не всегда на виду и не дает сиюминутный результат, но имеет долгосрочный стратегический эффект. Только в прошлом году Ассамблеей организовано свыше 15 тысяч мероприятий во всех регионах, которые охватили около одного миллиона человек.

Ярким примером сплоченности и солидарности наших граждан стала помощь семьям, пострадавшим от прошлогодних весенних паводков. Под эгидой АНК в рамках проекта "Жүректен жүрекке" более 12 тысяч волонтеров собирали пожертвования и гуманитарную помощь, участвовали в восстановлении разрушенных домов. Показателем стратегической важности работы по укреплению единства нации стало учреждение новой государственной награды – ордена Ассамблеи "Ел бірлігі". В нынешней нестабильной мировой ситуации идея единства приобретает чрезвычайно важное значение. Мы все являемся свидетелями того, что происходит в некоторых соседних государствах. Жизнь вновь подтверждает истинность высказывания "Бірлік бар жерде ғана тірлік бар" ("Только там, где есть единство, есть жизнь")".

"АНК активно участвует в продвижении в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма. Как отметил Александр Папп, Ассамблея активно включилась в проведение Года рабочих профессий.

В прошлом году в День труда депутаты Сената и маслихатов совместно с членами Ассамблеи побывали на крупных предприятиях страны, где чествовали ветеранов производства. Эту инициативу в текущем году можно продолжить, сделав ее новой традицией празднования Дня труда. Таким образом, сегодня АНК уже включает в себя разветвленную сеть институтов, которая может рассматриваться как уникальная инфраструктура общественного согласия. Мало где в мире смогли выстроить подобную систему. Во многом благодаря АНК все казахстанские этносы стали активными участниками происходящих в стране перемен.

Яркий пример ответственного гражданства и беззаветного служения Родине подают обладатели звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Георгий Прокоп, Владимир Розметов, Юрий Пя, Иван Сауэр, Борис Князев, Алина Соловьева, Вадим Басин, Александр Хмелев, Геннадий Зенченко и многие другие. Это настоящие герои нашего времени, внесшие большой вклад в развитие Казахстана. Ассамблея выступает школой реальной политики и эффективным социальным лифтом, открытым для всех активных и неравнодушных граждан.

В этнокультурных объединениях и различных структурах Ассамблеи работают высококвалифицированные специалисты. Искренне благодарю всех активистов АНК, которые ответственно служат делу укрепления общенационального единства и согласия.

Движимые искренним желанием принести пользу Родине, они показывают пример подлинного патриотизма и ответственного гражданства.

Хочу выразить признательность общественным заместителям председателя Ассамблеи Лугмару Харкиевичу Буларову и Юрию Германовичу Шину, которые в течение года достойно трудились на своем посту. Вновь назначенные заместители председателя Ассамблеи Дмитрий Валерьевич Останькович и Расул Сурмалиевич Ахметов пользуются заслуженным авторитетом и уважением в обществе. Уверен, их знания и опыт принесут большую пользу Ассамблее".

"В разные годы в стране создавались различные диалоговые площадки и общественные органы. Но сегодня на этом юбилейном мероприятии хочу подчеркнуть, что Ассамблея была и остается незаменимой платформой консолидации общества и упрочения национальной идентичности. Более того, Ассамблея выступает одной из институциональных опор нашей государственности. Поэтому и груз ответственности, возлагаемый на нее, с каждым днем растет. Защита национальных интересов и укрепление суверенитета Казахстана – наш священный долг. Уверен, что члены Ассамблеи глубоко осознают это.

Ассамблея должна работать как общенародный орган, объединяющий всех граждан Казахстана вокруг наших общих ценностей и целей. Основной задачей Ассамблеи была и остается работа по укреплению мира и единства в Казахстане, целостности государства и нашей священной Независимости. Мы будем и дальше принимать системные меры в этом направлении. В 2022 году мною была утверждена Концепции развития АНК, срок действия которой подходит к концу. Поэтому уже сейчас нужно приступить к разработке нового документа, который определит приоритеты деятельности Ассамблеи на 2026-2030 годы. В проекте Концепции должны найти отражение новые принципы и подходы, касающиеся консолидации общества, обеспечения гармоничного развития и защиты прав всех этносов Казахстана.

Правительству следует детально проанализировать все республиканские и региональные планы работы в межэтнической сфере и внести предложения по повышению их эффективности. В целом необходимо продолжить совершенствование всех государственных и общественных механизмов укрепления единства нации".

Касым-Жомарт Токаев:

"Коротко остановлюсь на ряде актуальных задач.

Во-первых, Ассамблее нужно усиливать работу в регионах. В прошлом году новый Дом дружбы появился в духовном и историко-культурном центре нашей страны – Туркестане. Теперь предстоит создать аналогичное учреждение в густонаселенной Алматинской области. Таким образом, откроется еще один важный центр общественной жизни региона. Ассамблея должна быть представлена в Кордайском, Уйгурском, Сайрамском, Панфиловском и других районах, где проживают представители различных национальностей. Дома дружбы планируется открыть еще в ряде городов и районных центров. Поддерживаю это нужное начинание, нам надо последовательно расширять инфраструктуру общественного согласия. Дома дружбы во всех регионах надо включить в карты популярных у наших граждан и зарубежных гостей туристических маршрутов. Руководителям профильных органов и акимам следует всесторонне поддержать работу Ассамблеи в сфере этномедиации, проект "Елдесу және татуласу" в ближайшие два года нужно масштабировать по всей стране. Правительству и акимам поручаю внести в планы общественно-политической работы и другие проекты АНК, приняв меры по их дальнейшей реализации.

Во-вторых, важно шире продвигать идеи единства и согласия в информационном пространстве. Это первоочередная задача всех структур Ассамблеи, особенно клубов журналистов. Профильному министерству, акимам регионов нужно включить в состав клубов журналистов АНК представителей ведущих СМИ, обеспечить единый алгоритм их работы. Нужно оказать системную поддержку средствам массовой информации, выпускающимся на языках казахстанских этносов, в первую очередь, в регионах".

"В-третьих, предстоит в полной мере задействовать потенциал культуры и искусства для реализации принципа "единство в многообразии". Музеи Александра Пушкина, Тараса Шевченко, Федора Достоевского, Михаила Шолохова и другие составляют бесценную сокровищницу культурного наследия Казахстана. Важно позаботиться об их популяризации, организовать их экспозиции в Астане и Алматы. Отдельные этнокультурные объединения собрали уникальные частные коллекции искусства и этнографии, которые тоже должны стать культурным достоянием всей страны.

В Казахстане успешно работают 9 русских драматических театров, а также четыре уникальных этнических театра: уйгурский, корейский, узбекский, немецкий. В год 30-летия Ассамблеи можно провести на общей площадке в Алматы фестиваль театрального искусства этносов Казахстана. Полагаю, аншлаг будет обеспечен.

Госпожа Наталья Дубс справедливо обратила внимание на вопрос подготовки технических специалистов для театров и сферы культуры в целом. Нужно изучить эту инициативу, по возможности помочь в ее реализации".

Президент:

"За последние годы политико-идеологический ландшафт страны кардинальным образом преобразился. Проводятся реформы в сфере экономики, но главное – обновляется общественное сознание. С точки зрения восприятия политических реалий наш народ в последнее время сильно преобразился, я бы сказал – сделал большой шаг вперед.

Мы стали более современным и передовым обществом. Все это предъявляет новые требования к нашей модели общественного согласия. Если прежние методы успешно работали вчера, это не значит, что они применимы сегодня.

Нам следует вдумчиво проанализировать все наши успехи и неудачи, чтобы не допустить сползания в архаику. Прежде всего, нужно обратить внимание на содержательную часть деятельности АНК. В моем понимании, Ассамблея должна стать своеобразным штабом, разрабатывающим стратегию и направляющим всю работу государства в межэтнической сфере.

Уверен, реализация этих конкретных задач еще более усилит работу в такой важной и деликатной сфере, как межэтнические отношения. Укрепление межэтнического согласия и стабильности было и всегда будет одним из главных направлений нашей государственной политики. В Казахстане согласие, толерантность, дружба – это не лозунги, а сама суть повседневного бытия граждан страны. На фоне масштабных конфликтов, торговых войн, девальвации человеческой жизни мы все еще больше ценим мир, без которого не может быть развития. И мы все, каждый на своем участке, отстаиваем мир. Поэтому я поручил акимам регулярно проводить совещания по вопросам межэтнических, межнациональных отношений. Важно, чтобы госорганы в центре и на местах ни в коем случае не упускали из виду эту важную сферу. Наше государство, все наше общество считает недопустимым политизацию межэтнических и межконфессиональных отношений и тем более разного рода провокации".

Касым-Жомарт Токаев:

"В Казахстане никогда не было дискриминации людей по этническому, языковому или религиозному признаку. Всем гражданам предоставлены равные возможности. В этом заключается истинная справедливость, это ключевой принцип Справедливого государства. Я хотел бы повторить еще раз: единство и мир являются одними из наших основополагающих ценностей. Это фундаментальный принцип государственной политики, которому мы будем следовать и в будущем. Именно благодаря этой стратегии представители разных национальностей живут в дружбе и согласии, как дети одной семьи, в общем для всех доме. Это достижение имеет глубокий смысл.

Именно такие важные ценности, как патриотизм, гражданственность, взаимное доверие и чувство ответственности, определяют уникальную национальную идентичность нашего народа. Все этносы, проживающие на казахской земле, имеют возможность всесторонне развивать свой язык, культуру и традиции. Для этого у нас созданы все необходимые условия. Мы не пытались никому подражать, ни на кого не оглядывались, при этом успешно применяли передовые подходы в сфере межэтнических отношений, шли в ногу со временем. Именно благодаря этому мы смогли сформировать модель общественного согласия, которая стала нашим уникальным достижением и международным брендом.

В основе всей нашей конструкции межэтнических отношений и национального единства лежит незыблемый принцип "мы разные, но мы равные". Государство обеспечивает справедливость и равенство возможностей для всех граждан независимо от их этнической принадлежности, религиозных взглядов или социального статуса. Это главный принцип нашей политики. Мы избегаем поспешных популистских решений и всегда ориентируемся на реальную ситуацию, проводим взвешенную политику. В первую очередь это касается утверждения статуса государственного языка как языка межэтнического общения".

"Сегодня около 80% выпускников сдают Единое национальное тестирование на государственном языке. Более 70% первоклассников в этом году начнут обучение на казахском языке.

И само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону. Говоря о провокаторах, имею в виду не только, так сказать, "доморощенных", но и тех, кто занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа по заказу, на деньги иностранных организаций.

В прошлом году на заседании Национального курултая мною были обозначены наши базовые ценности: единство, патриотизм, Независимость, согласие. С этого все начинается. Хочу еще раз предупредить: те, кто работает на разъединение и раскол общества, будут отвечать по всей строгости закона, понесут неотвратимое наказание. А те граждане, которые работают на единство и согласие, всегда будут в особом почете".

"Важно уметь отделять зерна от плевел, конструктивную критику от огульного критиканства, безобидную пародию от отвратительных оскорблений. Перед законом все равны. Поэтому мы пресекали и будем жестко пресекать любые провокации и инсинуации, направленные на подрыв межэтнического согласия и мира в нашей стране, от кого бы они ни исходили. Приходится констатировать, что, позиционируя себя поборниками свободы слова, отдельные якобы правозащитные организации, блогеры и журналисты пытаются везде и во всем искать в Казахстане негативную политическую подоплеку, по сути, устраивают провокации. Это касается и бывших граждан Казахстана, уехавших за рубеж и ведущих оттуда проплаченные атаки на наш народ, пытающихся даже шантажировать наши государственные органы. Сегодня для многих уже не секрет, что тем самым они просто-напросто отрабатывают выделенное им иностранное финансирование. Демократия, так сказать, на зарубежные деньги. Надо четко понимать, что за рубежом благополучие нашей страны, в том числе развитие демократии, по большому счету никого не волнует.

Последние разоблачения деятельности зарубежных неправительственных организаций показали их циничность, алчность и равнодушие к Казахстану, заодно высветили темные стороны некоторых известных казахстанцев-грантополучателей. Мы не говорим, что в Казахстане нет проблем. Они, конечно, имеются, как и в других странах, но мы будем решать их не по чьим-то методичкам, а в соответствии со своим законодательством и национальными интересами. Уверен, такую логику действий хорошо понимают наши граждане и доброжелательно настроенные международные партнеры. Нашему мировоззрению абсолютно чужды идеологические распри. Нашу нацию объединяют и цементируют как единую историко-культурную и политическую общность уходящие вглубь истории традиции и ценности, наш менталитет и образ жизни".

Касым-Жомарт Токаев:

"Символом нашей общенациональной идентичности стал казахстанский бирюзовый паспорт. Сила нашего паспорта укрепляется год от года, что говорит о растущей привлекательности и влиятельности нашей страны. Казахстан стал страной, которую все чаще выбирают для проживания и туризма граждане разных государств с разных континентов. И это далеко не случайно. По индексу безопасности Казахстан, согласно авторитетным международным рейтингам, опережает многие страны, которые окружают нас. В Индексе верховенства закона по опции "Порядок и безопасность" мы располагаемся на 43-м месте среди 142 государств".

"Все это – результат наших последовательных усилий, нацеленных на то, чтобы сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Забота о процветании Родины – наш общий долг. По моей инициативе с прошлого года проводится акция "Таза Қазақстан". В общенациональном проекте приняли участие более 6 млн человек. Было собрано более 1,6 млн тонн мусора, высажено 3,3 млн саженцев. "Таза Қазақстан" – залог нашего нынешнего и будущего благополучия. Поэтому эта работа будет продолжаться.

Мы должны прививать каждому гражданину, особенно молодежи, такие качества, как чистоплотность, прилежность и ответственность. Чистота – это священное слово. Человек с чистыми намерениями никогда не предаст свою страну. Мы всегда говорим, что Казахстан – наш общий дом, и Ассамблея выступает главным проводником этой идеи. Это очень важная и полезная работа. Каждый дом должен содержаться в чистоте, с этого и начинается "Таза Қазақстан". Ребенок, который с детства приучен заботиться о чистоте в доме, во взрослой жизни будет ответственным гражданином, радеющим о благополучии Родины. Поэтому призываю всех членов АНК, все этнокультурные объединения активно участвовать в общенациональной кампании "Таза Қазақстан". Это не просто кампания, это путь к воспитанию и прогрессивному образованию подрастающего поколения.

Нужно вовлечь жителей каждого города, каждого села, каждой улицы и каждого двора в это идеологически важное дело, которое касается всех нас. "Таза Қазақстан" – это, по сути, проявление истинного патриотизма. Все мы хотим жить в Справедливом, Безопасном и Чистом Казахстане".

"Казахстан – историческая Родина казахов, волею судеб родившихся и выросших за рубежом. Казахи, проживающие за пределами нашей страны, в большинстве своем знают родной язык и соблюдают традиции предков. Единство страны – это, прежде всего, единство всех казахов. Во-вторых, единство страны – это единство всех этносов, населяющих священную казахскую землю. Мы всегда говорим об этом.

Когда-то в Казахстан были насильно депортированы миллионы людей. Казахи никого из них не считали чужаками, а принимали как братьев. Переселенцев приютили в своих домах, делили с ними кусок хлеба. Миллионы потомков того поколения сейчас являются полноправными гражданами Казахстана. Они внесли большой вклад в развитие нашего государства и служат на благо страны.

После обретения казахским народом Независимости наши соотечественники обрели возможность вернуться на свою землю. Из Казахстана немало людей также вернулось на историческую родину. Около 4 миллионов наших земляков переехали в Германию, Польшу, Израиль. Многие из них не забывают доброту и заботу казахского народа. Они говорят на казахском языке, поют казахские песни, соблюдают казахские обычаи и традиции, каждый год отмечают Наурыз. Они вывешивают флаг Казахстана над своими домами, показывая свою привязанность к нашей стране. Можно сказать, что все граждане Казахстана, все наши соотечественники, проживающие за рубежом, – это одна большая семья. Укрепление семейных ценностей – это основа стабильного и гармоничного общества, залог светлого будущего нашей страны. Именно в семье формируется всесторонне развитая личность, ответственный гражданин, настоящий патриот.

С большим уважением и признанием мы должны относиться к праздникам, которые отмечаются в каждой семье, в каждом доме в нашей стране. Один из таких поистине всенародных праздников – Наурыз. В этом году благодаря новому формату празднования Наурыз прошел по-особенному. Во всех регионах царила неповторимая атмосфера единения и весеннего настроения. Так в нашем обществе формируются и укореняются новые созидательные традиции".

"На днях в обстановке дружбы и сплоченности мы отпраздновали Пасху. В канун этого светлого праздника митрополит Александр по случаю 15-летнего служения в митрополичьем округе был удостоен высокой государственной награды – ордена "Достық" І степени. Глубоко символично, что в этом году православная и католическая Пасха состоялись в одну дату, такое бывает раз в несколько лет. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех христиан Казахстана с этим праздником! Зарубежные гости удивляются тому, как в нашей стране гармонично сочетаются совершенно разные обычаи и обряды. Это тем более удивительно для них на фоне деградации и даже провала концепции мультикультурализма и мультиэтничности, отказа на Западе от глобализма в пользу изоляционизма. Наш же практический опыт отразил уникальное мировоззрение, открытое другим культурам.

Нам нужно уделять особое внимание поистине народным праздникам, которые являются частью нашего менталитета и образа жизни. Наурыз, Масленица, Сабантуй и другие народные праздники – это не просто веселые гулянья, а живое отражение быта, духа и истории нашей нации. В них переплетаются традиции, языки, обычаи многочисленных этносов Казахстана, рождается подлинное единство в многообразии".

"Казахи испокон веков с большим уважением относились к своим соседям. Соседи всегда были рядом, с ними делили и радости, и беды. В пословице "Принимая соседа, возвращаешь долг Богу" отражены и наша вера, и наши традиции. Это завет, оставленный нам нашими предками, качество, переданное нам от наших матерей. Традиция добрососедства нашего народа находит свое продолжение и в наши дни. Соседи, независимо от национальности, вероисповедания и языка, живут общими заботами и устремлениями. В результате традиции различных этносов, населяющих Казахстан, слились воедино и стали единым целым. Мы придаем особое значение укреплению дружбы с соседними странами.

Россия – главный стратегический партнер и надежный союзник Казахстана. Сотрудничество с Китаем также имеет глубокие корни. Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу и не сделает этого в будущем. Кыргызы, живущие в горах Алатау, – наши братья. С древних времен мы уважаем узбеков как своих собственных братьев. Туркмены для нас родственный народ, мы чтим наших общих предков. Мы также испытываем искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяем берега древнего Каспийского моря. Одним словом, мы поддерживаем братские отношения со всеми соседними государствами. Между нами нет нерешенных вопросов. Казахстан и Россия с самого начала на основе взаимного согласия демаркировали самую протяженную на континенте сухопутную границу. Недавно Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан достигли общего понимания по пограничному вопросу, который не решался много лет. Можно сказать, что подписано историческое соглашение, которое мы оцениваем как большое достижение. Мы рады за братские государства, которые мы неизменно поддерживаем.

В нынешнее неспокойное время единство и согласие, несомненно, приобретают особую ценность. Мир и стабильность – это не подарки, которые нам даровала судьба. Это результат нашей сплоченности и наших общих неустанных усилий. Лучшие качества нашего народа особенно ярко проявляются в критические моменты. Мы вновь убедились в этом в прошлом году, когда произошла авиакатастрофа под Актау. Наши граждане устремились на помощь пострадавшим. Они стояли в очередях, чтобы сдать кровь. Они возлагали цветы у посольства Азербайджана. Весь мир восхищался единством и самоотверженностью нашего народа. В этот момент проявилась широта сердец, открытость и доброта наших соотечественников. Милосердие, сострадание и доброжелательность – черты нашего национального характера. Мы должны хранить эти ценности и передать их подрастающему поколению".

"Буквально через две недели мы широко отметим 80-летний юбилей Победы, которая имеет всемирно-историческое значение. Казахстанские фронтовики и труженики тыла, весь народ заплатили за нее огромную цену.

И по сей день Великая Победа – это урок и напоминание всем народам и особенно политикам, к каким трагическим последствиям может привести безответственная политика, основанная на ксенофобии, расовом и национальном превосходстве, пренебрежении основными принципами международного права.

На днях по моему поручению Республиканская ономастическая комиссия приняла решение назвать более 500 улиц в населенных пунктах по всей стране в честь уроженцев этих мест – героев войны, чьи имена незаслуженно оставались в тени. В первую очередь речь идет о новых улицах и улицах, названия которых повторяются. Этим решением мы подчеркиваем наше бережное отношение к памяти о Великой Победе, ее непосредственных участниках.

Для нас память о войне – это, прежде всего, память о героях, их самоотверженности, мужестве, верности долгу и присяге. Мы будем всегда чтить подвиг наших соотечественников, которые проявили беспримерную отвагу и стойкость во время той страшной войны.

О подготовке к празднованию 80-летия Победы я объявил заблаговременно, более года назад. Мы приняли и сейчас реализуем специальный план "Ұлы Жеңіс: ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", которым предусмотрено около двух тысяч памятных, научно-исследовательских, просветительских и других мероприятий. И конечно, особое внимание мы уделяем нашим дорогим ветеранам, которые всегда окружены заботой государства и общества. Кульминацией празднования юбилея Великой Победы в нашей стране станет масштабный военный парад. Его проведение имеет непреходящее значение. Это не только дань памяти нашим фронтовикам и труженикам тыла, но и символ крепости нашего национального духа, что в условиях беспрецедентной геополитической напряженности обретает особое значение".

Касым-Жомарт Токаев:

"К большому сожалению, на фоне острейшего кризиса доверия в мире наблюдается возврат к экстремистским идеологиям и популизму, усиление эскалации радикальной риторики, девальвации международного права, эрозии ключевых международных институтов. Поэтому Казахстан последовательно настаивает на приверженности Уставу ООН, на ее реформе. ООН в текущих реалиях в целом остается безальтернативной глобальной организацией, поэтому мы будем поддерживать ее. Наша страна предпринимает большие усилия для наведения "прочных мостов" дружбы и сотрудничества между различными странами и регионами, развития диалога цивилизаций. Более двадцати лет в Казахстане раз в три года собираются представители всех ключевых конфессий. Осенью этого года запланировано проведение очередного VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В прошлом году в Астане были избраны послы доброй воли Съезда, призванные продвигать идеи нравственности и духовности, содействовать диалогу и взаимопониманию в мире. Для преодоления острого дефицита доверия в международных отношениях, помимо духовной дипломатии, нужно использовать огромный потенциал народной дипломатии, которую олицетворяет деятельность АНК. Лучшим инструментом предотвращения конфликтов и войн являются прямые контакты и дружественные связи между людьми разных стран и культур. Ассамблея народа Казахстана способствует укреплению диалога и культурного многообразия в мире. Сегодня мир остро нуждается в созидательной повестке и больших проектах, нацеленных на всеобщий прогресс. Казахстан сфокусирован на плодотворной многоплановой работе со всеми партнерами".

"Чтобы не скатиться в пучину хаоса, мировому сообществу наций придется искать точки соприкосновения, идти на сложные решения и компромиссы. Неприятие, непонимание возникают тогда, когда нет диалога. Убежден, что текущие фундаментальные вызовы можно преодолеть только благодаря широкому международному взаимодействию. По сути, это единственный способ решения глобальных проблем в современном тесно взаимосвязанном мире. Поэтому оздоровить международную ситуацию, снизить градус напряженности могут только конструктивные переговоры и постоянные контакты на основе прагматизма и взаимного уважения, без старших и младших, без двойных стандартов и навязывания какого-то единого мнения.

Мы видим, что мир вступил в период глубокой неопределенности. В условиях глобальной нестабильности нам крайне важно неуклонно следовать своим стратегическим курсом. Мы продолжим реализацию намеченных масштабных проектов. Мы будем привлекать инвестиции и укреплять промышленный потенциал страны. Нам нужно действовать прагматично и рационально, исходя из складывающейся обстановки и наших долгосрочных целей развития".

"И еще надо четко понимать, что такие сложные ситуации всегда пытаются цинично использовать в своих корыстных целях разного рода популисты и политиканы. Мы должны общими силами давать решительный отпор таким недоброжелателям нашей страны. Будет нелегко, нас ждут непростые времена, но поводов для паники нет.

Я не раз говорил и хочу повторить вновь: и эти трудности останутся в прошлом. Мы всегда преодолевали трудности и вызовы, выстоим и в этот раз, просто нам надо быть более собранными и сфокусированными. Любые масштабные кризисы сопровождаются не только потрясениями и потерями, но и открывают широкие возможности, которыми важно правильно и вовремя воспользоваться. Нам нужно опираться только на собственные силы, мобилизовать все ресурсы, сосредоточиться на созидательных действиях, а не на бессмысленных рассуждениях. Залог нашего успеха – ответственность каждого и всеобщая солидарность. Во всем следует соблюдать порядок и дисциплину. Как вы знаете, именно Закон и Порядок составляют сердцевину моего стратегического курса. Эти принципы красной нитью проходят через многие мои выступления. Именно они лежат в основе таких идей, как Таза Қазақстан, Закон и Порядок, Адал азамат".

"Возможно, для кого-то за рубежом этническое многообразие – это фактор риска, причина недоверия и нетерпимости, но для нас – это общенациональное достояние и стратегическое преимущество.

Единство и сплоченность, диалог, взаимное доверие и уважение, гражданская ответственность – все эти незыблемые принципы составляют основу поступательного прогресса нашей страны. Опираясь на эти принципы, мы сможем сохранить, приумножить и передать нашим потомкам лучшие достижения Независимости.

Только так мы сможем построить Справедливый Казахстан. Мы – единая, устремленная в будущее нация, которая доказала способность жить в мире и согласии на своей земле и право самой решать собственную судьбу. На этом тернистом пути мы преодолеваем все трудности и уверенно идем к намеченным целям, укрепляя Независимость и Суверенитет страны".

"Год 30-летия Ассамблеи народа Казахстана является знаковой вехой нашей современной истории. Уверен, этот юбилей станет еще одним рубежным событием в процессе консолидации нашей нации во имя счастья и благополучия каждого гражданина. Мы всегда отдаем дань уважения нашим соотечественникам, которые внесли вклад в укрепление благосостояния и единства нашего народа. Несомненно, наши достижения за последние тридцать лет стали возможны благодаря упорному труду этих достойных граждан.

Самой высокой наградой для нашего народа является мир в стране. По сути, если не будет согласия в обществе, все остальные дела будут напрасными. Если мы не сможем сберечь наше благополучие и единство, вряд ли сохраним и нашу Независимость. Члены Ассамблеи неустанно работают во имя укрепления стабильности. Я искренне благодарю вас всех. Уверен, что вы и впредь будете самоотверженно трудиться на благо страны. Поздравляю Ассамблею с юбилеем! Пусть крепнет наше единство! Желаю всем мира и благополучия! Да здравствует наша священная Родина – Казахстан!"